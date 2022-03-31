MLB／美聯東區競爭激烈 藍鳥再簽資深外野手補戰力

據大聯盟消息指出，藍鳥將與36歲的資深外野手佛勒（Dexter Fowler）簽下附有春訓邀請的小聯盟約，增添球隊外野陣容深度。

佛勒曾在2016年效力小熊時入選明星賽，之後隨隊奪下世界大賽冠軍，季後轉戰紅雀，2021年季前被交易至天使成為主戰外野手，不過他只打了7場比賽，後來在滑壘時十字韌帶撕裂，該季報銷。

36歲的佛勒生涯至今14個球季共敲出1306支安打，打出127轟、517分打點，並有149次盜壘成功，打擊率.259。而據報導指出，佛勒的合約是附有春訓邀請的小聯盟約。

目前藍鳥隊外野先發陣容預計會是小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）、史布林格（George Springer）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）3人，除了他們以外，藍鳥的40人名單內的外野手就只剩下帕拉西歐斯（Josh Palacios），因此，佛勒的加入應能完善球隊的外野深度。

大聯盟官網認為，佛勒預計會與楊恩（Chavez Young）、史密斯（Mallex Smith）與路克斯（Nathan Lukes）競爭替補外野手的位置。藍鳥期望佛勒找回2019年19轟、OPS0.754的身手，如此一來就算佛勒未在大聯盟開季名單內，藍鳥也能隨時將他從小聯盟拉上來支援。