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MLB／張育成敲內野安打 熱身賽打擊率仍在4成以上
守護者隊今天在熱身賽遭到道奇隊先發投手烏力亞斯（Julio Urias）壓制，前4局僅敲出2安，其中一支由台將張育成貢獻，帶點幸運成分的內野安打，而守護者隊最終以1：12遭到道奇隊慘電。
張育成今天擔任先發二壘手、第五棒，首打席在2局下敲出一顆三壘邊線滾地球，球速不快，烏力亞斯下丘撿球第一時間沒抓穩，張育成成功站上一壘；4局下再遇到烏力亞斯敲出三壘滾地球出局，7局遭到三振，並在8局上被換下場休息，
張育成今天總計3打數1安打，熱身賽打擊率下修到4成09，不過目前8場出賽有7場都敲出安打，22打數9安打的成績相當亮眼，其中有5支長打，包括2轟。
烏力亞斯今天先發4局僅被敲出2支安打，沒有失分，另有3次三振，打線也很瘋狂，12支安打、包括波拉克（AJ Pollock）先馳得點的陽春砲，以及艾瓦瑞茲（Eddy Alvarez）在9局上擴大領先的滿貫砲，道奇隊在9局上一口氣攻得8分。
守護者隊先發投手皮爾金頓（Konnor Pilkington）3局失4分，牛棚也放火，而打線唯一一分是來自游擊手克萊門特（Ernie Clement）在5局下的陽春砲。
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