MLB／葛蘭基相隔12年再扛皇家開幕戰 還創隊史最老紀錄
「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）在休賽季以一年1300萬美元（約新台幣3億7215萬元）重返老東家皇家，預計會擔任開幕戰先發投手，屆時他將創下皇家隊史上最「老」紀錄。
葛蘭基在台灣時間8日對上守護者的開幕戰擔任先發，皇家隊教頭麥西尼（Mike Matheny）則表示，這在與他簽約時就已決定好了。屆時葛蘭基將超越1999年貝爾契爾（Tim Belcher）36歲的紀錄，以38歲又168天成為皇家隊史最老的開幕戰先發投手。
除此之外，大聯盟數據專家也指出，葛蘭基上一回披皇家戰袍投開幕戰得回溯至2010年，12年後的現在，葛蘭基將再度替皇家先發，這也創下史上相隔最久為同一支球隊擔任開幕戰先發的紀錄。先前的紀錄由布萊勒文（Bert Blyleven）保持，當時他在1976年和1987年擔任雙城隊開幕戰先發投手，間隔11年。
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