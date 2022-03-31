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MLB／重返紅雀首戰妻子同日腦部動刀 普荷斯懸著一顆心出賽
「生化人」普荷斯（Albert Pujols）重返生涯起點紅雀隊，今天他首度在熱身賽亮相就敲安，紅雀也以29：8打爆國民，盛大歡迎普荷斯歸隊。不過，今天也是他的妻子黛卓（Deidre Pujols）腦部動刀的日子，普荷斯表示難免會擔心，但仍會專注於眼前的工作。
黛卓去年10月被診斷出腦瘤，他日前在個人社群表示將接受手術，而他動刀的日子正好就是普荷斯本季首場熱身賽。受訪時普荷斯坦言，妻子要動腦部手術難免會擔心，但仍相信醫生的智慧與醫術。
普荷斯今天3打數1安打，而且在他敲安不久後，就收到妻子手術成功的消息。而據普荷斯的說法，黛卓目前由家人照顧，他可能會利用春訓結束、賽季開始前的空檔離開春訓基地回加州陪伴妻子。
妻子才剛經歷大手術，普荷斯難免懸著一顆心，但他表示自己仍會保持專注：「當需要鎮定、全神貫注時，我會專注於我得做的事。不過，我的所思、所想和祈禱都與黛卓、家人同在。」
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