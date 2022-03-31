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MLB／拒當痛痛人 洋基塞維里諾牛棚練投感覺「非常好」

聯合新聞網 / 綜合報導
前洋基隊王牌塞維里諾（Luis Severino）昨傳出身體痠痛，經過今天在牛棚練投後，他表示感覺「非常好」。 美聯社
前洋基隊王牌塞維里諾（Luis Severino）昨傳出身體痠痛，經過今天在牛棚練投後，他表示感覺「非常好」。 美聯社

洋基前王牌先發投手塞維里諾（Luis Severino）昨天傳出因身體痠痛將跳過一次春訓先發，不過據美媒報導，今天在牛棚練投後，塞維里諾感覺「非常好」，身體應該已無大礙。

去年9月復出塞維里諾，在春訓前2場先發主投3.2局就狂失7分，防禦率高達17.18。洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）昨表示，塞維里諾因身體痠痛問題，將跳過原定美國時間30日的先發，改在牛棚練投，下一場先發預計會延至美國時間4月2日。

而今天依照布恩的說法，此次痠痛應該只是伴隨前次出賽後的疲勞，塞維里諾在牛棚練投31球後也表示手臂狀況「非常好」。

28歲的塞維里諾在2017、18年球季各拿下14、19勝，接連兩季的好表現讓他獲得4年4000萬美元（約台幣11億4374萬元）延長合約，但整個2019年賽季他幾乎都在傷勢、復健中度過，只在季末出賽3場。2020年他接受TJ手術，直到去年9月才睽違707天重返大聯盟，以後援身分出賽4場無失分，近3年例行賽和季後賽合計僅投27.2局。

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