MLB／拒當痛痛人 洋基塞維里諾牛棚練投感覺「非常好」

「生化人」普荷斯（Albert Pujols）重返生涯起點紅雀隊，今天他首度在熱身賽亮相就敲安，紅雀也以29：8打爆國民，盛大歡迎普荷斯歸隊。不過，今天也是他的妻子黛卓（Deidre Pujols）腦部動刀的日子，普荷斯表示難免會擔心，但仍會專注於眼前的工作。

2022-03-31 12:05