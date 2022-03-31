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MLB／普荷斯回歸首戰 紅雀29分爆打國民
29：8這樣的比數不是發生在青棒，今天大聯盟官辦熱身賽紅雀隊就以懸殊差距擊敗國民隊，全隊敲出26支安打，包括4轟，更創下1局拿15分的誇張成績，普荷斯（Albert Pujols）重回紅雀的第一戰，隊友就以盛大煙火秀歡迎。
紅雀隊今天前兩局就攻下8分，揭開這場得分大戰的序幕，擔任先發第四棒、指定打擊的普荷斯在4局上敲出回歸首安，也開始單局3分攻勢。
最誇張的還是8局上，紅雀隊打了超過2輪、一共19人次，單局敲出10支安打，另有2次保送、1次觸身，國民隊一直到第8人次才抓下該局第一個出局數。
大聯盟例行賽自1900年後的單局最多得分是17分，由1953年紅襪隊創下，而單場最多得分則是2007年遊騎兵隊對金鶯隊得到的30分，熱身賽數據雖然不能與例行賽相提並論，但也看得出紅雀隊今天得分狀況有多誇張。
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