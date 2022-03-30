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MLB／比照大谷！ 辛德賈德新球季投球局數將不受限

聯合新聞網 / 綜合報導
天使打算不限制辛德賈德投球局數。 美聯社
天使打算不限制辛德賈德投球局數。 美聯社

「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）在休賽季以1年2100萬美金合約轉戰天使，雖然有豐富傷病史，但天使教頭麥登（Joe Maddon）決定比照上季對大谷的作法，對投手局數不再設下限制，盼「雷神」能同樣繳出亮眼成績。

辛德賈德辛德賈德生涯前7年效力於大都會隊，靠著優質奪三振率成為球隊主戰先發，但過去兩年因進行韌帶重建手術（Tommy John），僅出賽2局。如今投奔天使懷抱，若能恢復手術前的狀態，想必能為天使提升不少戰力。

主帥麥登表示上季大谷能取得成功，原因在於球隊沒對他限制投、打局數，有去年成功經驗，決定讓辛德賈德比照辦法也拋開限制，不硬性規定投球局數，「辛德賈德渴望能放手一博，他應該不希望球隊對他加以干涉，如果我是運動員，我也比較喜歡不受拘束。」

辛德賈德生涯總計投718局，拿下了47勝31負成績，防禦率3.32，投出777次三振，僅被敲出64發全壘打。

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