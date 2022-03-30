MiLB／張弘稜搭機赴美向海盜報到 新球季挑戰低階1A

今年1月與匹茲堡海盜隊簽約的我國投手張弘稜，已於27日搭機赴美，前往位在佛羅里達的海盜春訓營報到，迎接他在美國職棒的第一個球季，他除了將在4月1日投入延長春訓外，球隊也為他設定了低階1A的目標。

年僅20歲的張弘稜畢業於高雄市三民高中，2020年加入台電棒球隊，今年1月在大聯盟國際球員簽約開跑時，與海盜簽下總值接近美金60萬的合約，之後在海盜駐台球探的安排於台中進行自主訓練。

張弘稜於上周拿到工作簽證，談到出國的心情，他說： ｢ 這次出國是第一次去到真正的美國職棒球隊，內心充滿期待，希望可以快速適應環境，最重要的是能保持身體健康。」

張弘稜將投入4月1日開始的延長春訓，第一年球隊除了提供翻譯協助場內外日常，也給他設定低階1A的目標，只要適應得不錯就會讓他升到這支在小聯盟春訓基地附近的球隊，不一定要等到6月中延長春訓結束，他也說：｢一步一步來把該做的事情做好，自然而然就會有好成績。」