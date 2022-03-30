MLB／熱身賽6支0還吞4K 鈴木誠也坦言「在預料之內」

日籍強打鈴木誠也本季以5年8500萬美元（約新台幣24億2528萬元）合約加盟小熊，不過他熱身賽至今出賽3場，安打尚未開張還苦吞4K。而據美國媒體報導，鈴木誠也對自己的狀況其實並不感到意外。

鈴木誠也春訓目前為止出賽3場，6打數獲得1次保送、吞下4K，安打數仍然掛蛋，上壘率.250。不過，今天賽後受訪時他表示，自己的表現在預料之內，坦言自己「還在找球感」。

上個賽季鈴木誠也在日職同樣碰上慢熱問題，他在開季3月的5場比賽打擊率僅.250，到了4月他的單月打擊率就回升至.337，整季平均打擊率.317、敲出38轟。

小熊隊媒體也提到，許多球探認為鈴木誠也從日職轉戰大聯盟需花上一段時間適應投手的球質與速度，因此若他在季初4月經歷低潮，並不會太令人意外。