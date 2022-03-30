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MLB／大谷翔平成保送王教頭不擔心 下場將首秀投打二刀流

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平今天敲出熱身賽第二轟，而7場出賽累積也已獲得全隊最多的6次保送。 法新社
大谷翔平今天敲出熱身賽第二轟，而7場出賽累積也已獲得全隊最多的6次保送。 法新社

天使隊日籍球星大谷翔平今天熱身賽第2轟出爐，出賽7場獲得6次保送的他已成為天使陣中的「保送王」，不過，賽後天使隊主帥麥登（Joe Maddon）對此表示不擔心，也安排大谷翔平在台灣時間4月1日的比賽中上演今年首度同場「投打二刀流」。

大谷翔平熱身賽至今出賽7場，14打數4安打，其中包含2轟，打擊率.286、獲得天使全隊最多的6次保送。麥登盛讚大谷翔平是名會為球隊考慮的團隊型球員，並已設定好自己的好球帶，「他的保送讓打線串聯，如果楚奧特（Mike Trout）和瑞登（Anthony Rendon）的狀態提升，如此一來對手就得和大谷對決，他也能因此獲得更多好球來攻擊。」

楚奧特和瑞登目前在熱身賽都只出賽5場，楚奧特打擊率.333，全壘打尚未開張；瑞登則表現不佳，打擊率僅.143，吞下4次三振。

天使下一場熱身賽於台灣時間4月1日對上釀酒人，大谷翔平將在春訓第二次掛帥先發，而且麥登透露大谷翔平也會以打者身分出賽，這將是大谷今年首度同場投打二刀流。

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