MLB／黃暐傑春訓二度登板失5分 防禦率飆升至18

今年初獲得巨人小聯盟合約並受邀參加春訓的我國旅美投手黃暐傑，今天在與教士之戰於8局上半球隊領先10分的情況下登板，在沒有取得任何出局數的情況下被打3支安打、並送出兩次保送就退場，不過因應春訓規定在9局得以再度登場，最終留下出賽1局、被敲4支安打、失5分的成績，防禦率也爆增到18.00，終場巨人則是以11：6擊退教士。

28歲的黃暐傑，曾在2019年登上大聯盟，是我國第15位站上大聯盟投手丘的投手，去年底轉戰多明尼加冬季聯盟後，今年初獲得巨人提供的小聯盟合約，並且在日前獲邀參加春訓。

在日前對紅人熱身賽中繼2局僅失1分並送出1次奪三振後，黃暐傑今天再度獲得在春訓出賽機會，在與教士的比賽前7局打完取得11：1的大幅領先後，巨人在第8局換上黃暐傑，不過他一上場後就接連被接連被擊出安打和送出觸身球，形成滿壘局面後又遭到柯爾維（Taylor Kohlwey）擊出清壘三壘安打，並在接下來投出四壞球保送後遭換下場。

儘管接替登板的馬爾洽諾（Joey Marciano）投完第8局，不過該局失掉的5分全都算在黃暐傑頭上，而9局黃暐傑也因春訓規定得以再度登板，儘管一上場就送出四壞球保送，但接下來連續解決兩棒打者，並在面對柯爾維再度被敲出安打後，成功守成未再失分，今天合計登板1局、被敲4支安打、失5分，防禦率也從賽前的4.50飆升到18.00。