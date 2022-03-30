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MLB／洋基塞維里諾痠痛跳過先發 天使又一投手投資放水流

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基前王牌塞維里諾（Luis Severino）因身體痠痛將跳過一次春訓先發。 路透社
洋基前王牌塞維里諾（Luis Severino）因身體痠痛將跳過一次春訓先發。 路透社

距離大聯盟開季僅剩下約一星期，不過洋基前王牌先發投手塞維里諾（Luis Severino）傳出因身體痠痛將跳過一次春訓先發；月初才與天使簽下小聯盟約的前明星終結者拉莫斯（AJ Ramos）則因右肩傷勢，本季可能報銷。

去年9月好不容易重返大聯盟投手丘的塞維里諾，在春訓前2場先發主投3.2局就狂失7分，防禦率高達17.18，據美媒報導，洋基隊主帥布恩（Aaron Boone）表示，塞維里諾因身體痠痛問題，將跳過原定美國時間30日的先發，改在牛棚練投，下一場先發預計會延至美國時間4月2日。

本月11日才與天使簽下小聯盟約的拉莫斯今天傳出右肩嚴重傷勢恐導致本季報銷。 法新社
本月11日才與天使簽下小聯盟約的拉莫斯今天傳出右肩嚴重傷勢恐導致本季報銷。 法新社

而曾於2016年效力馬林魚隊時入選全明星賽的拉莫斯去年來到天使，出賽4場主投4.2局送出3K無失分，季後他成為自由球員，不過天使在美國時間本月11日以附有春訓邀請的小聯盟約將他簽回。

拉莫斯在春訓出賽3場，成績0勝1敗，3.1局的投球中被敲4安失2分（1分責失），送出3次三振、防禦率2.70、拿下1次中繼成功。不過，他在今天驚傳右肩關節囊撕裂，有可能整季報銷。

天使 洋基 大聯盟

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