MLB／洋基塞維里諾痠痛跳過先發 天使又一投手投資放水流
距離大聯盟開季僅剩下約一星期，不過洋基前王牌先發投手塞維里諾（Luis Severino）傳出因身體痠痛將跳過一次春訓先發；月初才與天使簽下小聯盟約的前明星終結者拉莫斯（AJ Ramos）則因右肩傷勢，本季可能報銷。
去年9月好不容易重返大聯盟投手丘的塞維里諾，在春訓前2場先發主投3.2局就狂失7分，防禦率高達17.18，據美媒報導，洋基隊主帥布恩（Aaron Boone）表示，塞維里諾因身體痠痛問題，將跳過原定美國時間30日的先發，改在牛棚練投，下一場先發預計會延至美國時間4月2日。
而曾於2016年效力馬林魚隊時入選全明星賽的拉莫斯去年來到天使，出賽4場主投4.2局送出3K無失分，季後他成為自由球員，不過天使在美國時間本月11日以附有春訓邀請的小聯盟約將他簽回。
拉莫斯在春訓出賽3場，成績0勝1敗，3.1局的投球中被敲4安失2分（1分責失），送出3次三振、防禦率2.70、拿下1次中繼成功。不過，他在今天驚傳右肩關節囊撕裂，有可能整季報銷。
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