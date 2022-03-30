MLB／無緣太空人開幕戰先發 韋蘭德樂當慶典旁觀者

來到太空人的前3個賽季都擔綱球隊開幕戰先發投手的兩屆塞揚獎強投韋蘭德（Justin Verlander），今年確定將不會再扛下開幕戰先發投手重任，太空人總教練貝克（Dusty Baker）在今天表示，球團決定善用例行賽前2周的3天休息日，讓韋蘭德慢慢尋找狀態。

過去3年擔任太空人開幕戰先發投手都幫助球隊拿下勝利的韋蘭德，在2020年開幕戰面對水手主投6局僅失2分、送出7次三振，幫助太空人連續8年在開幕戰都取勝後，就進行了手肘韌帶重建手術，且一休息就是長達1年半的時間。

儘管今年春訓期間韋蘭德表現亮眼，今天面對國民先發4局僅被擊出2支安打、送出6次三振、1次四壞球保送、未失分，春訓階段出賽3場主投8.2局被擊出5支安打、送出10K、無失分。

儘管從春訓階段的表現看來，39歲的韋蘭德依舊穩定，他也自認能趕上球隊開幕戰先發，不過在今天太空人總教練貝克做出讓韋蘭德跳過開幕先發的決定後，韋蘭德也表示尊重，「我可以嘗試為開幕戰做準備嗎？是的。但在與醫生、教練和相關人員交談後，讓自己從開季就承受這種壓力並沒有太大意義。」

身為開幕戰先發投手常客的韋蘭德直言，能在開幕戰登場是相當開心的，不過自己並需考慮各種面向和過去幾年的狀態，「我會好好享受這個開幕日，不必上場投球而是真正的在場邊觀賞這個慶典。」