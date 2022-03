MLB／內角球硬扛出牆 大谷翔平春訓第二轟出爐

天使日籍二刀流好手大谷翔平即將迎接個人在大聯盟的第5個賽季,而他也在春訓上展現不錯的打擊手感,在今天出戰洛磯的熱身賽中,他於5局上半、二壘有人的情況下,從洛磯第二任投手查辛(Jhoulys Chacin)手中轟出一發兩分砲,也是個人在春訓階段的第二支全壘打。

大谷翔平今天在與洛磯的熱身賽中,以指定打擊身份擔任球隊開路先鋒,5局上半在佛列契(David Fletcher)擊出安打上壘後,大谷翔平面對洛磯第二任投手查辛,在2好2壞後,面對一顆球速92.1英哩的內角伸卡球,硬將球扛出左外野全壘打牆外,幫助天使取得7:1的大幅領先。

Is it Opening Day yet???#LAASpring pic.twitter.com/ZK1zq7DgKR