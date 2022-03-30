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MLB／內角球硬扛出牆 大谷翔平春訓第二轟出爐

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
大谷敲出個人在春訓階段的第二支全壘打。 路透社
大谷敲出個人在春訓階段的第二支全壘打。 路透社

天使日籍二刀流好手大谷翔平即將迎接個人在大聯盟的第5個賽季，而他也在春訓上展現不錯的打擊手感，在今天出戰洛磯的熱身賽中，他於5局上半、二壘有人的情況下，從洛磯第二任投手查辛（Jhoulys Chacin）手中轟出一發兩分砲，也是個人在春訓階段的第二支全壘打。

大谷翔平今天在與洛磯的熱身賽中，以指定打擊身份擔任球隊開路先鋒，5局上半在佛列契（David Fletcher）擊出安打上壘後，大谷翔平面對洛磯第二任投手查辛，在2好2壞後，面對一顆球速92.1英哩的內角伸卡球，硬將球扛出左外野全壘打牆外，幫助天使取得7：1的大幅領先。

而此發全壘打也是天使今天面對洛磯投手群的第3發，在4局上半包括厄普頓（Justin Upton）、鈴木清（Kurt Suzuki）相繼開轟，8局上半羅哈斯（Jose Rojas）也補上一支陽春砲，終場天使在單場4轟下以8：2輕取洛磯。

大谷翔平今天打擊表現為2打數、1支全壘打、2分打點並獲得一次四壞球保送，目前熱身賽7場比賽，已打出4支安打其中包括2支全壘打、打擊率2成86、5打點。

洛磯 大谷翔平

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