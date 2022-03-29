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MLB／道奇超暖心！續約曾淪為街友球員 單純為提供醫療服務
長期受心理疾病折磨的道奇外野手陶爾斯（Andrew Toles)，今傳出球隊願意在2022賽季將他續留，而簽約背後有一則感人的故事，據傳道奇是為了讓陶爾斯能繼續獲得健康保險及完善治療服務，才會做出此暖心舉動，一切都與球團利益無關。
陶爾斯於2013年展開職涯，小聯盟時期就傳出受心理疾病所苦，2015年遭光芒釋出後，曾進行一段時間的心理治療。轉戰道奇後表現不俗，但卻在2017年遭逢嚴重膝傷，休養一陣子後，又因個人因素缺席道奇2019年的春訓，被球團放入受限名單。在2019賽季他也沒有回歸球隊，之後也沒有出現在任何比賽中。
而隔年陶爾斯就被發現睡在機場並且屢勸不聽，最後警方只好強制將他逮捕，隨後陶爾斯家人則坦言他患有躁鬱症與思覺失調症，非常需要協助，而這幾年道奇仍也都會默默更新他的合約，而不是置之不理。如今為了讓陶爾斯能持續獲得資助、醫療服務，道奇決定再次簽回他，使得陶爾斯在未來治療之路無後顧之憂。
Two years ago Andrew Toles was arrested after he was found sleeping behind a Florida airport— Jomboy Media (@JomboyMedia) March 29, 2022
Once a starter in playoff games, Toles has not played in a pro game since 2018. On Thursday the Dodgers renewed Toles' contract so he has access to health insurance pic.twitter.com/vxgODc9zX6
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