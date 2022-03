MLB／道奇超暖心！續約曾淪為街友球員 單純為提供醫療服務

長期受心理疾病折磨的道奇外野手陶爾斯(Andrew Toles),今傳出球隊願意在2022賽季將他續留,而簽約背後有一則感人的故事,據傳道奇是為了讓陶爾斯能繼續獲得健康保險及完善治療服務,才會做出此暖心舉動,一切都與球團利益無關。

陶爾斯於2013年展開職涯,小聯盟時期就傳出受心理疾病所苦,2015年遭光芒釋出後,曾進行一段時間的心理治療。轉戰道奇後表現不俗,但卻在2017年遭逢嚴重膝傷,休養一陣子後,又因個人因素缺席道奇2019年的春訓,被球團放入受限名單。在2019賽季他也沒有回歸球隊,之後也沒有出現在任何比賽中。

而隔年陶爾斯就被發現睡在機場並且屢勸不聽,最後警方只好強制將他逮捕,隨後陶爾斯家人則坦言他患有躁鬱症與思覺失調症,非常需要協助,而這幾年道奇仍也都會默默更新他的合約,而不是置之不理。如今為了讓陶爾斯能持續獲得資助、醫療服務,道奇決定再次簽回他,使得陶爾斯在未來治療之路無後顧之憂。

Two years ago Andrew Toles was arrested after he was found sleeping behind a Florida airport



Once a starter in playoff games, Toles has not played in a pro game since 2018. On Thursday the Dodgers renewed Toles' contract so he has access to health insurance pic.twitter.com/vxgODc9zX6