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MLB／華視第2年轉播美職賽事 提前4/8播大谷翔平

中央社 / 台北29日電
華視將轉播MLB。 華視體育新聞-52動起來臉書
華視將轉播MLB。 華視體育新聞-52動起來臉書

華視今年將繼續轉播美國職棒賽事，並在今天舉辦「美國職棒看華視」記者會，將從美職開幕戰4月8日開始轉播，之後每週末都會轉播賽事，轉播陣容包括錢定遠、潘忠韋等人。

華視轉播美職進入第2年，本來只轉播週六、日賽事，不過開幕戰是星期五，華視宣布將提前於4月8日轉播開幕戰由休士頓太空人對上洛杉磯天使的賽事，讓台灣球迷可以準時收看天使隊開幕戰先發投手兼第1棒大谷翔平的表現。之後華視每週末都將轉播美職賽事，從4月例行賽到11月季後賽都會提供轉播。

今年華視的轉播陣容有主播錢定遠、陳亞理，還有球評耿伯軒、王雲慶，以及今年首度加入華視轉播美國職棒球評行列的潘忠韋。

近期抗癌成功的球評潘忠韋，復出後馬上受邀加入華視球評，他表示，「去年知道華視轉播MLB賽事，就很高興國際最頂級的棒球賽事在台灣能讓更多人看見，今年接到邀請就很興奮能參與轉播，希望能帶著健康的身體陪伴大家一整個球季。」

潘忠韋也期待與主播錢定遠搭配，他指出，「對我來說錢主播就是名人堂等級的主播，認識久了私下變得無話不談，最印象深刻的是有次與他轉播，開場我完全沒聲音，眼睜睜看著自己無法出聲，讓錢主播一人撐全場，覺得很不好意思，也打從心底佩服他。」錢定遠笑說：「當天確實驚動球場不少工作人員。」

巧合的是，潘忠韋的太太劉秀萍以前曾在華視擔任過氣象主播，潘忠韋笑說：「秀萍在20年前來過華視，我現在就是走她走過的路，相信可以在這裡留得比她更久。」

公廣集團董事長陳郁秀今天致詞時表示，「體育一直是華視開台以來，最重視也最重要的項目之一。去年是華視轉播MLB元年，透過每週末轉播精彩賽事，吸引不少球迷們在螢幕前守候。」陳郁秀也透露，除了美職，華視正積極爭取另一個國際重大賽事轉播。

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