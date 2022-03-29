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MLB／「活到68歲沒見過」 麥登盛讚大谷翔平英文大躍進

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大谷翔平今天將是在大聯盟的第5個賽季，除了以雙刀震懾球界，英文能力也持續進步，讓天使隊教頭麥登（Joe Maddon）直呼：「活到68歲，沒看過像他這樣的選手。」

大谷2018年赴美，如今在美國的生活越來越自在，與隊友打鬧的場景成為日常，也有逗隊友笑的本領，麥登就被問到大谷目前的英文能力，而他回應：「與大谷的溝通變得容易許多，他的英文進步許多，這要歸功翻譯水原一平。」

麥登笑說：「我已經68歲了，從沒看過像他這樣的選手。」

天使今天在熱身賽以7：2擊敗運動家隊，大谷擔任第1棒，3打數有1支安打，出現在首局首打席首球就擊出右外野方向安打，楚奧特（Mike Trout）雖也緊接著獲得保送上壘，天使無人出局就攻占一、二壘，該局的攻勢最終以雙殺結束。

天使由辛德賈德（Noah Syndergaard）先發，投3.2局被敲1安打、失1分（無責失），送出4次三振。

天使 運動家

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