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MLB／洋基也要練4外野布陣 托瑞斯守1人次意猶未盡

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
Gleyber Torres。 美聯社
Gleyber Torres。 美聯社

光芒隊近年頻頻祭出的4外野布陣，洋基隊也有意在今年納入錦囊妙計，今天在11：7擊敗老虎隊的熱身賽，第1局就把托瑞斯（Gleyber Torres）從二壘叫到右外野，總教練布恩（Aaron Boone）也預告4外野布陣可能在今年派上用場。

托瑞斯此役首局首打席就開砲，但賽後獲得更大關注的是他的1人次外野體驗，他也笑說確實感覺很不一樣。

托瑞斯前一次守外野已是少棒時期，今天在1局下葛洛斯曼（Robbie Grossman）的打席，洋基將二壘手托瑞斯調到右外野接近邊線處，游擊手基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）移往二壘，三壘手伊凡斯（Phillip Evans）則站游擊，這個打席最終是左外野飛球出局。

托瑞斯透露，昨天賽前才剛演練過4外野布陣，今天正好有機會可以「實作」，「讓我們可以更自信面對這樣的狀況，但我希望下次我可以接到幾顆飛球。」至於有沒有向賈吉（Aaron Judge）請教守外野的經驗，他笑答：「還沒有，但我一定會去討教。」

布恩表示，其實去年就曾幾次想過要啟用4外野，也差點就要實行了，但沒有適合的選手，「我們今年會在這方面投入更多心力」。根據洋基的規畫，托瑞斯、基納法利法及近日剛簽下的內外野工具人岡薩雷茲（Marwin Gonzalez），都可能擔當第4位外野手。

洋基 Gleyber Torres 賈吉

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