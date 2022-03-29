快訊

打房慘敗啟示錄：南韓與他的「無殼絕望」世代

本土疫情多點開花「今年別想出國了？」 前台大醫搖頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／張育成對葛蘭基敲二壘打 守護者遭皇家19分打爆

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
台灣棒球好手張育成。 中央社
台灣棒球好手張育成。 中央社

面對2009年美聯塞揚葛蘭基（Zack Greinke），守護者隊台將張育成繼續有安打演出，今天在熱身賽出戰皇家隊，張育成先發3打數敲出1支二壘打，熱身賽打擊率仍維持在4成21高檔，守護者終場以9：19遭皇家爆打。

張育成今天擔任先發第3棒、二壘手，第1打席就敲出二壘打，接下來連兩打席遭到三振，目前在熱身賽出賽7場，19打數敲出8安打，其中就有5支是長打。

葛蘭基今年以一年1300萬美元合約回歸生涯起點皇家，與守護者同屬美聯中區，也將成張育成今年有機會頻繁遭遇的對手；今天是葛蘭基的春訓第二場登板，投3.2局失3分，被敲6安打、1轟，送出4次三振。

兩隊此役合計敲出36支安打，守護者靠17安攻下9分，結局卻是遭到皇家19安、4轟爆擊，皇家僅用前4局就狂取19分，守護者先發投手史考特（Adam Scott）最慘烈，投1局被敲8安打、3轟，狂失8分退場。

張育成

延伸閱讀

MLB／張育成台日對決敲安 達比修4局失1分瞄準滿血狀態

MLB／守護者隨隊主播預測張育成大爆發 全壘打上看15支

MLB／張育成飄逸長髮受矚盼像獅子凶猛 家人相隨更心安

MLB／張育成火力爆發來源：下半身更強壯是關鍵

相關新聞

MLB／張育成對葛蘭基敲二壘打 守護者遭皇家19分打爆

面對2009年美聯塞揚葛蘭基（Zack Greinke），守護者隊台將張育成繼續有安打演出，今天在熱身賽出戰皇家隊，張育...

MLB／「最後一趟旅程」普荷斯返紅雀宣布今年打完退役

「生化人」終究有告別的一天，42歲普荷斯（Albert Pujols）今天穿回紅雀隊5號球衣，以一年250萬美元的價碼回...

MLB／打擊狀況火燙 張育成棒打達比修

守護者隊熱身賽開打10天，旅美好手張育成維持好手感，昨天對決教士隊日籍投手達比修有又揮出安打，打擊率仍在4成38高檔，攻...

棒球／單場4響砲11分打點 MLB官網也瘋耶魯大學捕手

美國常春藤聯盟棒球賽今天出現超罕見畫面，耶魯大學捕手蓋瑞（Jake Gehri）5打數4安打，全部都是全壘打，還包括兩支...

MLB／紅雀開出250萬美元合約 普荷斯帶679轟邁入第22季

紅雀隊迎接4月8日開打的新球季，確定和42歲老將普荷斯（Albert Pujols）簽下1年合約，這位準名人堂球員將展開...

MLB／高飛犧牲打從二壘直奔本壘 紅襪快腿新秀仍遭下放

紅襪隊今天在客場對雙城隊進行熱身賽，25歲新秀外野手杜蘭（Jarren Duran）展現驚人速度，6局上出場代跑，在二壘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。