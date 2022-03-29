MLB／張育成對葛蘭基敲二壘打 守護者遭皇家19分打爆

面對2009年美聯塞揚葛蘭基（Zack Greinke），守護者隊台將張育成繼續有安打演出，今天在熱身賽出戰皇家隊，張育成先發3打數敲出1支二壘打，熱身賽打擊率仍維持在4成21高檔，守護者終場以9：19遭皇家爆打。

張育成今天擔任先發第3棒、二壘手，第1打席就敲出二壘打，接下來連兩打席遭到三振，目前在熱身賽出賽7場，19打數敲出8安打，其中就有5支是長打。

葛蘭基今年以一年1300萬美元合約回歸生涯起點皇家，與守護者同屬美聯中區，也將成張育成今年有機會頻繁遭遇的對手；今天是葛蘭基的春訓第二場登板，投3.2局失3分，被敲6安打、1轟，送出4次三振。

兩隊此役合計敲出36支安打，守護者靠17安攻下9分，結局卻是遭到皇家19安、4轟爆擊，皇家僅用前4局就狂取19分，守護者先發投手史考特（Adam Scott）最慘烈，投1局被敲8安打、3轟，狂失8分退場。