桌球／WTT球星挑戰賽 2組台灣女雙晉級8強

台灣桌球一姐鄭怡靜今天WTT球星挑戰賽女雙首輪與李昱諄攜手，以3比1擊敗羅馬尼亞組合，而黃怡樺與陳思羽同樣通過首輪考驗，雙雙挺進女雙8強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽在卡達舉行，鄭怡靜、陳思羽今天都將面臨一日兩戰的考驗。

鄭怡靜這次與李昱諄合體出征女雙，首輪對手為羅馬尼亞組合薩瑪拉（Elizabeta Samara）與朵拉戈瑪（Andreea Dragoman），儘管首局以11比7拿下，但次局陷入苦戰，數度追到1分差後，未能再下一城，以8比11棄守。

鄭怡靜與李昱諄第3局重振旗鼓，開局拉出6比2攻勢，並以11比4搶先聽牌。

關鍵第4局，鄭怡靜與李昱諄歷經落後，隨後連得4分反超，兩組人馬上演拉鋸戰，「鄭李配」在化解1個局點後頂住壓力，以12比10逆轉勝出，收下8強門票。

另一組女雙組合黃怡樺與陳思羽，前一站WTT挑戰賽闖進女雙決賽，以亞軍作收，今天球星挑戰賽女雙首輪狀況依舊不錯，僅花不到18分鐘，以11比5、11比6、11比6橫掃烏克蘭組合畢蘭柯（TetyanaBilenko）與賈波諾娃（Ganna Gaponova），挺進8強。

鄭怡靜、陳思羽在結束女雙首輪賽事後，將在今天深夜女單32強賽登場，而台灣桌球好手林昀儒、「桌球教父」莊智淵預計明天凌晨將在男單32強上陣。