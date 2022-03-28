MLB／高飛犧牲打從二壘直奔本壘 紅襪快腿新秀仍遭下放

紅襪隊今天在客場對雙城隊進行熱身賽，25歲新秀外野手杜蘭（Jarren Duran）展現驚人速度，6局上出場代跑，在二壘靠一記高飛球掩護，竟然直衝本壘得分，成為另類焦點。

此役打完前5局，紅襪0：1落後，6局上阿勞茲（Jonathan Arauz）安打，赫南德茲（Kike Hernandez）靠雙城中外野手費雪（Derek Fisher）失誤上壘，形成二、三壘有人的局面。

杜蘭此時上場接替赫南德茲跑壘，下一棒狄佛斯（Rafael Devers）揮出中外野全壘打牆前飛球，阿勞茲靠這記高飛犧牲打得分沒問題；誰也沒想到，杜蘭從二壘起跑後，直接繞過三壘，速度飛快撲進本壘得分。

狄佛斯一記高飛球攻下兩分打點，寫下難得紀錄，杜蘭的積極表現更讓紅襪教頭柯拉（Alex Cora）大讚：「這就是他帶給球隊的貢獻。」

杜蘭在2018年第7輪被紅襪挑中，去年升上大聯盟打了33場比賽，打擊率2成15、全壘打2支、打點10分，也有2次盜壘成功。

紅襪官網指出，6局上的場景，在其他比賽不是本壘前出局，就是二壘跑者會停在三壘，杜蘭在隊上是速度頂尖的球員，但外野區人才濟濟，他在賽後也被下放3A。

雙城8局下攻下5分逆轉戰局，終場6：3獲勝，杜蘭這個美技成為春訓話題，新球季確定從小聯盟起步。