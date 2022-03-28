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MLB／42歲普荷斯可望重返紅雀 延續現役最高齡球員紀錄

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
42歲老將普荷斯還在等待新約，傳聞前東家紅雀可能向他招手。 路透
42歲老將普荷斯還在等待新約，傳聞前東家紅雀可能向他招手。 路透

大聯盟新球季開打倒數11天，42歲老將普荷斯（Albert Pujols）還在自由球員市場等待新約，傳言過去效力11季的老東家紅雀隊，出手機會愈來愈高，一旦成真，他將延續現役最高齡球員紀錄。

水手隊退役名將鈴木一朗2019年以45歲之齡出賽，當時是大聯盟年紀最大的現役球員，接下來兩個球季，普荷斯都是最資深球員，今年達成「連3」看來可能性很大。

美國媒體「The Athletic」指出，紅雀高層和普荷斯的溝通愈來愈密集，看來歸隊機率增加不少，一旦重建賓主關係，這位老將並非固定先發球員，一壘手將是6屆明星賽好手高史密特（Paul Goldschmidt），普荷斯定位代打角色。

普荷斯2001年從紅雀起步，2012年轉戰天使隊，去年5月14日遭釋出，4天後加盟道奇隊，待到球季結束，在美聯、國聯都是現役最高齡球員。

過去21個球季，普荷斯出賽2971場，打擊率2成97、全壘打679支、打點2150分，在紅雀時期3次獲選國聯MVP，也在2006、2011年奪下世界大賽冠軍，未來進入名人堂是遲早的事。

普荷斯 紅雀 大聯盟

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