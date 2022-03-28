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MLB／就愛讓大谷翔平打第1棒 麥登透露天使打線規畫
大谷翔平在今年春訓幾乎都以第1棒亮相，天使隊教頭麥登（Joe Maddon）今天透露，這就是他今年開季時的計畫，「你們應該看得出來，我喜歡他打第一棒。」
天使今天在熱身賽出戰巨人隊，去年還在天使的柯布（Alex Cobb）此役擔任巨人先發投手，先發3.1局無失分，大谷擔任開路先鋒，單場3打席沒有安打，沒有太多好球可打，面對柯布的2打席都是保送，第3打席則吞下三振。
麥登談到今年對大谷的棒次規畫，他吐露打算開季嘗試以大谷為第1棒的打線，接著是楚奧特（Mike Trout）、瑞登（Anthony Rendon）和瓦許（Jared Walsh）。
麥登表示，自己向來習慣安排左、右打穿插的鋸齒打線，但考慮到投手登板至少須面對3人次，讓他有不同思考，如果對手在大谷上場時換上左投，也必須顧忌接下來還有兩棒右打強打，「我喜歡這樣的打線平衡。」
大谷對於開路先鋒並不陌生，生涯共有24場比賽擔綱先發第1棒，光是去年就有23場，生涯總計在第1棒85打數敲出22支安打、6轟，打擊率2成59。
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