MLB／「怪力男」賈吉轟出雙響砲 隊友訝異輕碰就出牆

洋基隊明星外野手賈吉（Aaron Judge）向球團喊話，希望簽下延長合約，儘管還未有明確進度，他仍在熱身賽展現應有態度，今天對海盜隊之戰更是砲火凶猛，轟出雙響砲幫助球隊7：4獲勝。

洋基在主場迎戰海盜，全場出現11支安打，賈吉大演個人秀，3個打數都揮出安打，包括3局下陽春砲、5局下兩分砲，洋基投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）大讚：「看起來只是勉強揮棒，這正是可怕的事，輕輕一碰就飛很遠。」

賈吉先轟海盜先發投手昆塔納（Jose Quintana），再轟布魯貝克（JT Brubaker），熱身賽前兩轟出爐，累計14打數5安打，打擊率升至3成57。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，賈吉連打3天熱身賽，能有這種表現很讚，尤其他的合約還未確定，很開心看到他專注工作。

賈吉效力洋基6年出現158轟、366分打點，2017年以52轟拿下美聯全壘打王，也包辦新人王，去年年薪1017萬5千美元是生涯最高。

這門重砲將在今年球季結束後成為自由球員，最近向球團高層喊話，未來想留在老東家，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）強調，會在4月8日開季前向賈吉提出延長合約的條件，就看他同不同意。