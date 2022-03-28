MLB／破紀錄是日常 前隊友爆料大谷最常問：世界紀錄是多少

天使隊「二刀流」大谷翔平真的是「紀錄魔人」，各種紀錄都不放過，前隊友柯布（Alex Cobb）爆料，大谷最常掛在嘴邊的提問是「世界紀錄是多少？」

大谷去年在大聯盟開啟真正的二刀流賽季，也在場上持續書寫紀錄，各種聽過的、沒聽過的紀錄，都一一進入他的收藏內，連球迷常常看了都笑說：「連這個也要刷？」

柯布去年效力天使隊1季，與大谷共組輪值，18場先發繳出8勝3敗、防禦率3.76，季後以2年2000萬美元合約投效巨人隊，今天正好在熱身賽遭遇天使，對決大谷的2打席都是保送。

柯布此役先發3.1局被敲1安打、3保送，沒有失分，首局天使的攻勢在大谷進占三壘後無法再進一步，攻守交換時，柯布與大谷也在場上撞拳打招呼，柯布賽後分享與大谷一起訓練的趣事。

柯布透露，兩人在季外曾一起訓練幾個禮拜，「每次他練球時，都想著要打破世界紀錄，不誇張，他真的老是問『世界紀錄是多少？』」