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MLB／狄葛隆3局加薛則6局太無情 大都會總仔：有趣吧！

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大都會隊狄葛隆（圖）先發3局、薛則後援6局，兩塞揚強投同場聯手賞給紅雀隊12次三振。 路透
大都會隊狄葛隆（圖）先發3局、薛則後援6局，兩塞揚強投同場聯手賞給紅雀隊12次三振。 路透

全大聯盟最強的前兩號先發組合，在今天一次亮相，大都會狄葛隆（Jacob deGrom）先發3局、薛則（Max Scherzer）後援6局，合力賞給紅雀隊12次三振，大都會以7：3贏球賽後，總教練蕭瓦特（Buck Showalter）「幸災樂禍」，對這場比賽的評價是「很有趣吧！」

此戰在賽前就預告合計5座塞揚的兩位投手將輪番上陣，球場幾乎座無虛席，狄葛隆最終先發3局被敲4安打、失1分，送出5K，薛則後援6局被敲3安打、失2分，包括9局特赫達（Anderson Tejeda）的陽春砲。

蕭瓦特爆料，狄葛隆第3局還沒投完，就已經接到牛棚電話，回報薛則已經準備好了、現在就可以上，蕭瓦特當然回絕了，要他乖乖等到第4局再上，「如果牛棚門是開著的，薛則還真的很有可能會跑出來。」

表訂後援出賽，但薛則此役的準備功夫與先發沒有不同，「我的熱身很快，所以這讓我可以像今天這樣從牛棚準備上場，我習慣應對任何不同的事物、情境，今天是不同的挑戰，但我樂於接納也從中學習。」

薛則的用球數已經拉到90球，順利達到賽前設定的球數，「但我希望球路還可以更犀利，我在開季前還有1次出賽，我還有需要修正的課題。」

兩位強投同場出賽，狄葛隆在場上時，薛則必須準備自己的登板前熱身；薛則在場上時，狄葛隆也有自己的治療要做，這是讓狄葛隆感到最可惜的地方，他說：「其實我更想看他投球，但我必須完成自己該做的東西，所以我並沒有看到太多他的投球。」

對對手來說無情的投手組合，蕭瓦特賽後直呼有趣，「我還情願我是觀眾，可以單純以娛樂的角度，在觀眾席上看這場比賽。」

大都會隊狄葛隆先發3局、薛則（圖）後援6局，兩塞揚強投同場聯手賞給紅雀隊12次三振。 路透社
大都會隊狄葛隆先發3局、薛則（圖）後援6局，兩塞揚強投同場聯手賞給紅雀隊12次三振。 路透社

薛則 狄葛隆 大都會

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