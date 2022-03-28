MLB／張育成台日對決敲安 達比修4局失1分瞄準滿血狀態

教士隊日籍投手達比修有今天先發4局僅被敲出2安打，其中1支就是出自台將張育成，他此役續有安打演出，單場3打數敲出1安打，春訓熱身賽打擊率持續維持在4成38高檔，守護者隊終場以1：5不敵教士。

張育成今天擔任先發第5棒、二壘手出賽，同場遭遇達比修，2局上的交鋒就敲出右外野方向安打，但隨後嘗試盜二壘，遭到捕手諾拉（Austin Nola）阻殺出局。

張育成第2打席敲出左外野飛球出局，第7局面對教士第4任投手威爾森（Steven Wilson）遭到三振，張育成在7局下退場，此役以3支1打卡下班。

達比修先發調整持續到位，先發4局僅被敲2安打，送出4次三振，唯一失分為莫卡多（Oscar Mercado）在第4局的陽春砲，僅用52球，退場後還到牛棚補足球數。

達比修對目前調整狀況很滿意，他表示，「以續航力來說，我感覺很好，以心理來說，我也準備好要進入賽季了。」總教練梅爾文（Bob Melvin）也讚賞：「他的狀況很棒，下一場出賽的用球數會更多，如果一切順利，他在球季開打時將會達到幾乎滿血狀態。」

教士的開幕戰在4月8日迎戰響尾蛇隊，梅爾文曾表態將由達比修、馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）扛前2戰先發，但尚未宣布誰將打頭陣。