聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／張育成台日對決敲安 達比修4局失1分瞄準滿血狀態
教士隊日籍投手達比修有今天先發4局僅被敲出2安打，其中1支就是出自台將張育成，他此役續有安打演出，單場3打數敲出1安打，春訓熱身賽打擊率持續維持在4成38高檔，守護者隊終場以1：5不敵教士。
張育成今天擔任先發第5棒、二壘手出賽，同場遭遇達比修，2局上的交鋒就敲出右外野方向安打，但隨後嘗試盜二壘，遭到捕手諾拉（Austin Nola）阻殺出局。
張育成第2打席敲出左外野飛球出局，第7局面對教士第4任投手威爾森（Steven Wilson）遭到三振，張育成在7局下退場，此役以3支1打卡下班。
達比修先發調整持續到位，先發4局僅被敲2安打，送出4次三振，唯一失分為莫卡多（Oscar Mercado）在第4局的陽春砲，僅用52球，退場後還到牛棚補足球數。
達比修對目前調整狀況很滿意，他表示，「以續航力來說，我感覺很好，以心理來說，我也準備好要進入賽季了。」總教練梅爾文（Bob Melvin）也讚賞：「他的狀況很棒，下一場出賽的用球數會更多，如果一切順利，他在球季開打時將會達到幾乎滿血狀態。」
教士的開幕戰在4月8日迎戰響尾蛇隊，梅爾文曾表態將由達比修、馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）扛前2戰先發，但尚未宣布誰將打頭陣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言