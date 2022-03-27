MLB／渾身酒氣還超速 藍鳥投手教練遭警方逮捕
現年52歲的藍鳥隊投手教練華克（Pete Walker）日前因超速、酒駕和拒絕酒測被捕，今天對此透過球團發出聲明致歉，並表示正努力和律師一起解決問題。
據《Sportsnet》報導，當地時間25日凌晨，他在速限45英哩（約72公里）的區域以82英哩（132公里）的速度行駛，因此遭警方攔查，期間他拒絕酒測，不過從他身上可聞到濃濃酒氣且他當時眼睛充血、平衡感不佳。相關人士表示，華克事後坦承他在餐館喝了4瓶啤酒後開車上路。
華克今發出聲明表達歉意：「週四晚上，我涉入了一起交通事故。我對藍鳥隊球團、球迷和家人深感抱歉，我也要向我的3個女兒道歉。我正努力和律師一起解決問題，這是我唯一能給出的回應。」
華克有8年大聯盟球員經驗，其中有4年在藍鳥度過，退役後他於2009年起擔任藍鳥隊小聯盟教練，2012年晉升為大聯盟牛棚教練，隔年成為投手教練，便一直擔綱此職位至今。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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