快訊

蔡英文聽取報告 拍板徵兵1年留給軍方幾個大難題

桃園大潭電廠海水渠道工程傳出逾40名移工染疫 擴大居隔

MLB／渾身酒氣還超速 藍鳥投手教練遭警方逮捕

聯合新聞網 / 綜合報導
藍鳥隊投手教練華克日前因酒駕、超速遭逮。 法新社
藍鳥隊投手教練華克日前因酒駕、超速遭逮。 法新社

現年52歲的藍鳥隊投手教練華克（Pete Walker）日前因超速、酒駕和拒絕酒測被捕，今天對此透過球團發出聲明致歉，並表示正努力和律師一起解決問題。

據《Sportsnet》報導，當地時間25日凌晨，他在速限45英哩（約72公里）的區域以82英哩（132公里）的速度行駛，因此遭警方攔查，期間他拒絕酒測，不過從他身上可聞到濃濃酒氣且他當時眼睛充血、平衡感不佳。相關人士表示，華克事後坦承他在餐館喝了4瓶啤酒後開車上路。

華克今發出聲明表達歉意：「週四晚上，我涉入了一起交通事故。我對藍鳥隊球團、球迷和家人深感抱歉，我也要向我的3個女兒道歉。我正努力和律師一起解決問題，這是我唯一能給出的回應。」

華克有8年大聯盟球員經驗，其中有4年在藍鳥度過，退役後他於2009年起擔任藍鳥隊小聯盟教練，2012年晉升為大聯盟牛棚教練，隔年成為投手教練，便一直擔綱此職位至今。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒測 酒駕 藍鳥 大聯盟 MLB

延伸閱讀

MLB／大谷翔平不要投一休四 天使隊臨時取消投球

太輕罰不怕 高雄男吊照仍酒駕、9犯這次判10個月

MLB／球衣補丁帶旺市值衝新高 洋基值60億美元史上首見

MLB／柳賢振春訓首戰遇生日表現普通 不在乎是否投開幕戰

相關新聞

MLB／渾身酒氣還超速 藍鳥投手教練遭警方逮捕

現年52歲的藍鳥隊投手教練華克（Pete Walker）日前因超速、酒駕和拒絕酒測被捕，今天對此透過球團發出聲明致歉，並表示正努力和律師一起解決問題。

MLB／大谷翔平春訓首轟出爐 為「大谷規則」做好準備

天使隊今天在熱身賽以12：3擊敗白襪隊，大谷翔平雖然取消原定登板計畫，但作為第一棒、指定打擊，在1局上首打席首球就敲出春...

MLB／大谷翔平不要投一休四 天使隊臨時取消投球

天使隊今天臨時取消投手大谷的原定登板計畫，不過打者翔平照樣對白襪隊開轟，天使隊總教練麥登（Joe Maddon）之後也解...

MLB／賈吉喊話續留 洋基總管：我們會開出合約

洋基隊看板球星賈吉（Aaron Judge）今年結束後將成為自由之身，對於他喊話想續穿條紋衣，洋基總經理凱許曼（Bria...

MLB／張育成「下」苦功 春訓再開轟

守護者隊台將張育成再度開火，昨天在春訓熱身賽敲出第2轟，且是一發滿貫砲，幫助球隊以10：2打爆巨人隊，今年除了以更壯的體...

MLB／天使開幕戰 大谷翔平開心雙刀上陣

大谷翔平的2022年賽季要華麗啟航，天使隊確定將開幕戰先發投手交給他，同場兼任指定打擊，一人分飾兩角，總教練麥登坦言對於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。