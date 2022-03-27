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MLB／賈吉喊話續留 洋基總管：我們會開出合約

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
賈吉（Aaron Judge）。 美聯社
賈吉（Aaron Judge）。 美聯社

洋基隊看板球星賈吉（Aaron Judge）今年結束後將成為自由之身，對於他喊話想續穿條紋衣，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）今天回應，「我們會提出合約」。

凱許曼今天表示，從現在開始到球季開打前，球隊會對賈吉開出合約，也不排除複數年約的可能性；而賈吉日前也表示，只要球季開打，就不會再討論延長合約的事情，要等到球季後再說。

外媒預估，賈吉這張延長合約很有可能打破洋基隊史紀錄，超越基特（Derek Jeter）10年1.89億美元或是沙巴西亞（CC Sabathia）5年1.22億美元的規模。

賈吉今年是薪資仲裁最後一年，先前曾向洋基開出2100萬美元年薪，但洋基只願意給出1700萬美元，雙方未能達成共識，如果雙方能簽下延長合約，也可避免進入仲裁。

賈吉去年球季打擊率2成87，有39轟、98分打點，生涯六年在大聯盟累積打擊率2成76、158轟、366分打點，曾3度入選明星賽，以及2017年美聯新人王。

賈吉 洋基 明星賽

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