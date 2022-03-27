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MLB／大谷翔平春訓首轟出爐 為「大谷規則」做好準備

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

天使隊今天在熱身賽以12：3擊敗白襪隊，大谷翔平雖然取消原定登板計畫，但作為第一棒、指定打擊，在1局上首打席首球就敲出春訓第一轟，在打擊端也為開幕戰做好準備。

天使隊為了讓大谷翔平不用投一休四，改為4月1日才在小聯盟先發，接著投一休六在4月8日的開幕戰登板，因此取消今天的先發日。

不過打者翔平沒休息，今天還是照樣出賽，1局上面對白襪隊先發投手投出的第一球就揮棒，掃出中右外野全壘打牆，以一發陽春砲為球隊先馳得點，4局上的第2個打席則吞下三振，隨後退場休息。

這是大谷翔平春訓的第一轟，累計8打數2安打，打擊率2成50，今年球季大聯盟有望施行「大谷規則」，讓先發投手兼打擊的球員，可以在結束投球任務後繼續打擊。

大谷翔平表示，自己先前有聽到傳聞說這樣的規則可能會施行，但不知道真的會成真，「現在既然如此，我想這對我來說是很重大的改變，對球隊來說也是」。

大谷翔平

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