MLB／大谷翔平春訓首轟出爐 為「大谷規則」做好準備
天使隊今天在熱身賽以12：3擊敗白襪隊，大谷翔平雖然取消原定登板計畫，但作為第一棒、指定打擊，在1局上首打席首球就敲出春訓第一轟，在打擊端也為開幕戰做好準備。
天使隊為了讓大谷翔平不用投一休四，改為4月1日才在小聯盟先發，接著投一休六在4月8日的開幕戰登板，因此取消今天的先發日。
不過打者翔平沒休息，今天還是照樣出賽，1局上面對白襪隊先發投手投出的第一球就揮棒，掃出中右外野全壘打牆，以一發陽春砲為球隊先馳得點，4局上的第2個打席則吞下三振，隨後退場休息。
這是大谷翔平春訓的第一轟，累計8打數2安打，打擊率2成50，今年球季大聯盟有望施行「大谷規則」，讓先發投手兼打擊的球員，可以在結束投球任務後繼續打擊。
大谷翔平表示，自己先前有聽到傳聞說這樣的規則可能會施行，但不知道真的會成真，「現在既然如此，我想這對我來說是很重大的改變，對球隊來說也是」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言