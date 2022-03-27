MLB／大谷翔平不要投一休四 天使隊臨時取消投球
天使隊今天臨時取消投手大谷的原定登板計畫，不過打者翔平照樣對白襪隊開轟，天使隊總教練麥登（Joe Maddon）之後也解釋原因，主要是調整出賽節奏，讓大谷回到「投一休六」在開幕戰先發，預計要投90球。
天使隊今天突然宣布大谷翔平不會登板投球，但仍會出賽，而且強調沒有傷勢，4月8日開幕戰先發投手的計畫沒有改變，麥登過一小時後與大谷翔平一同出面說明。
麥登表示，大谷翔平預計4月1日會到小聯盟投一場先發，回到原本的投一休六節奏，為開幕戰做最後準備，「只是調整他適合的出賽，他認為這樣比較好準備，我也百分百支持。」
大谷翔平則說，會有這樣的想法是當知道自己要扛起開幕戰先發後，這是個很大的榮幸，但也需要多一點的休息天數，而不是一直投一休四，雖然少投一場，但應該不會是問題，因為前一場先發狀況不錯，也可以靠牛棚、Live BP調整。
麥登也表示，投打「二刀流」的大谷翔平在大聯盟是很特殊的存在，自己也學會要傾聽他的意見，「沒有使用說明書，沒有守則，我能做的就是去聽他說什麼，去年就是這樣，也很成功，所以我們會繼續延續。」
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