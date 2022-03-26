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MLB／球衣補丁帶旺市值衝新高 洋基值60億美元史上首見

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
得力於球衣補丁廣告與季後賽擴編的額外收益，洋基成為史上第一支市值衝上60億美元的棒球隊。 歐新社
得力於球衣補丁廣告與季後賽擴編的額外收益，洋基成為史上第一支市值衝上60億美元的棒球隊。 歐新社

新版勞資協議之下，大聯盟30支球團從球衣、頭盔補丁及季後賽擴編獲得額外收益，富比世公布今年30隊市值，洋基成為史上第一支衝上60億美元的棒球隊，最後一名則是馬林魚隊的9.9億美元，也是唯一市值未達10億美元的球隊。

2020年在疫情賽季閉門開打之下，球員工會同意各球團可售出球衣補丁廣告，這在日前定案的新版勞資協議下不再是特例，富比世統計，這讓球團市值比去年成長9%，平均每隊市值來到歷史新高的20.7億美元。

廣告諮商公司IEG總經理拉茲（Peter Laatz）指出，比起NBA的球衣補丁，MLB的球衣補丁能創造更大商業價值，這是因為比賽步調較慢，且賽季更長，對於大市場球隊來說，從販售球衣廣告中可獲得的收益更加可觀。

此外，季後賽擴編為12隊，多出來的季後賽場次，預計將會大聯盟多帶來每年6500萬美元轉播權利金，對各隊來說也是一筆額外收入。

富比世公布在新版勞資協議之下各隊市值，洋基相比去年成長14%，市值達到60億美元；道奇隊同樣成長14%，達到40.75億美元排名第2，第3為成長13%的紅襪39億美元，小熊隊以38億美元排名第4，巨人的35億美元居第5，第6是另一支來自紐約的球隊大都會26.5億美元。

遊騎兵隊市值成長15%為30隊之最，以20.5億美元排名第11；唯一一支負成長的球隊為金鶯隊，市值下跌4%，以13.75億美元排名第22；墊底的馬林魚，則是0成長，維持9.9億美元排名敬陪末座。

洋基 馬林魚 大聯盟

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