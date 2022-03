MLB／柳賢振春訓首戰遇生日表現普通 不在乎是否投開幕戰

韓籍左投柳賢振今迎來藍鳥首場熱身賽,卻在首局就遇到亂流,最終先發3局被擊出4安失3分。當天正逢35歲生日卻吞敗,但他未因此氣餒,而是認為此役投球節奏掌握不錯。

柳賢振對上老虎隊第一棒打者巴杜 (Akil Baddoo)就被轟出陽春砲,1出局後柳賢振又連挨3支安打,貝茲(Javier Baez)打回第2分,接著藍鳥守備失誤,老虎又再拿下一分。後面兩局回穩的柳賢振,投出6上6下包括2次三振,總計先發3局投球失掉3分,首場熱身賽的表現似乎不太理想,最終藍鳥也以4:8不敵老虎。

不過柳賢振則認為此役有達成賽前設定的目標,「第一局雖被擊出很多安打,但我仍盡力將球投進好球帶,有完成我想做到部分。」此外今日嘗試不同球種的他表示,「我今天把所有球種都投一遍了,只有卡特和曲球沒達到我想要的狀態,其餘球種感覺都不錯。」

對於開幕戰先發重任,柳賢振表示並不在乎,「藍鳥先發陣容很完整,我能做的就是全力以赴幫助球隊拿下勝利,無論開幕戰被排在哪都無所謂。」此外,熱身賽當日正巧為柳賢振35歲生日,今年也將邁入10年大聯盟生涯,藍鳥則在推特上傳一則生日影片,向他獻上滿滿祝福。

Happy birthday to Ryu,

Happy birthday to Ryu,

Happy birthday dear Hyun Jin,



Happy birthday to YOU! 🥳🎂 pic.twitter.com/pOaIT0zweg