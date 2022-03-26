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MLB／柳賢振春訓首戰遇生日表現普通 不在乎是否投開幕戰

聯合新聞網 / 綜合報導
柳賢振藍鳥首場熱身賽先發3局被擊出4安失3分，表現不算理想。 美聯社。
柳賢振藍鳥首場熱身賽先發3局被擊出4安失3分，表現不算理想。 美聯社。

韓籍左投柳賢振今迎來藍鳥首場熱身賽，卻在首局就遇到亂流，最終先發3局被擊出4安失3分。當天正逢35歲生日卻吞敗，但他未因此氣餒，而是認為此役投球節奏掌握不錯。

柳賢振對上老虎隊第一棒打者巴杜 (Akil Baddoo)就被轟出陽春砲，1出局後柳賢振又連挨3支安打，貝茲(Javier Baez)打回第2分，接著藍鳥守備失誤，老虎又再拿下一分。後面兩局回穩的柳賢振，投出6上6下包括2次三振，總計先發3局投球失掉3分，首場熱身賽的表現似乎不太理想，最終藍鳥也以4：8不敵老虎。

不過柳賢振則認為此役有達成賽前設定的目標，「第一局雖被擊出很多安打，但我仍盡力將球投進好球帶，有完成我想做到部分。」此外今日嘗試不同球種的他表示，「我今天把所有球種都投一遍了，只有卡特和曲球沒達到我想要的狀態，其餘球種感覺都不錯。」

對於開幕戰先發重任，柳賢振表示並不在乎，「藍鳥先發陣容很完整，我能做的就是全力以赴幫助球隊拿下勝利，無論開幕戰被排在哪都無所謂。」此外，熱身賽當日正巧為柳賢振35歲生日，今年也將邁入10年大聯盟生涯，藍鳥則在推特上傳一則生日影片，向他獻上滿滿祝福。

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