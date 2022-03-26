MiLB／林家正穿上響尾蛇球衣 生涯首次支援大聯盟春訓

旅美捕手林家正今天在臉書貼出身穿響尾蛇隊球衣的照片，紀錄生涯首次支援大聯盟春訓的時刻，24歲的他從2019年開始挑戰美職，初次體驗大聯盟氛圍。

林家正從穀保家商畢業後，先前往美國留學，經過三次選秀，最後在2019年第14輪加盟響尾蛇隊，過去3年都待在小聯盟磨練，中間還遇到因為疫情暫停一年。

去年林家正首次升上2A，出賽10場，31打數7安打，打擊率2成26，包含2支二壘安打，也敲出旅美首轟，整體攻擊數（OPS）0.660比在1A的成績更高。

今年球季林家正在1月就早早赴美，期盼能從2A出發，沒想到遇到驚喜，今天被叫上大聯盟支援，雖然主要在牛棚接補，沒有機會出賽，不過也是新的體驗。