快訊

影／高雄今+4都是匡列隔離中個案 社區風險低

MiLB／林家正穿上響尾蛇球衣 生涯首次支援大聯盟春訓

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
響尾蛇隊旅美捕手林家正生涯首度支援大聯盟春訓。圖／取自林家正臉書粉絲團
響尾蛇隊旅美捕手林家正生涯首度支援大聯盟春訓。圖／取自林家正臉書粉絲團

旅美捕手林家正今天在臉書貼出身穿響尾蛇隊球衣的照片，紀錄生涯首次支援大聯盟春訓的時刻，24歲的他從2019年開始挑戰美職，初次體驗大聯盟氛圍。

林家正從穀保家商畢業後，先前往美國留學，經過三次選秀，最後在2019年第14輪加盟響尾蛇隊，過去3年都待在小聯盟磨練，中間還遇到因為疫情暫停一年。

去年林家正首次升上2A，出賽10場，31打數7安打，打擊率2成26，包含2支二壘安打，也敲出旅美首轟，整體攻擊數（OPS）0.660比在1A的成績更高。

今年球季林家正在1月就早早赴美，期盼能從2A出發，沒想到遇到驚喜，今天被叫上大聯盟支援，雖然主要在牛棚接補，沒有機會出賽，不過也是新的體驗。

林家正 大聯盟

延伸閱讀

MLB／張育成火力爆發來源：下半身更強壯是關鍵

日職／紅到美國去 大聯盟官網報導「Big Boss」

MLB／張育成又炸了！春訓第2轟是發滿貫砲擊斃巨人

MiLB／洋基1A首位女總仔 傳出遭球「打臉」受傷

相關新聞

MLB／張育成又炸了！春訓第2轟是發滿貫砲擊斃巨人

守護者隊台將張育成再度炸裂全壘打，且這回是一發滿貫砲，今天在春訓熱身賽出戰巨人隊，他在第6局滿壘時一棒開轟，幫助守護者擴...

MLB／張育成火力爆發來源：下半身更強壯是關鍵

台灣棒球好手張育成在大聯盟熱身賽火力爆發，敲出滿貫全壘打；他接受中央社訪問，談到今年春訓重點在調整下半身的打擊動作，提早...

MLB／開幕戰就要二刀流 大谷翔平先發投手兼DH華麗啟航

大谷翔平確定要在開幕戰「二刀流」，天使隊總教練麥登（Joe Maddon）今天宣布，4月8日開幕戰先發投手不作第二人想，...

MLB／改變的時刻到了？洋基對查普曼的第8局調度引聯想

洋基隊查普曼（Aroldis Chapman）定位仍是終結者，但今年偶爾會在第8局看到他，總教練布恩（Aaron Boo...

MLB／首戰吞2K 鈴木誠也幽默答：再吞K會被灑啤酒

日本野手鈴木誠也加盟小熊隊後在今天第一次上場，春訓熱身賽2打席都是看著球進本壘被三振，他希望下一場能夠揮別緊張、趕快調整...

MiLB／林家正穿上響尾蛇球衣 生涯首次支援大聯盟春訓

旅美捕手林家正今天在臉書貼出身穿響尾蛇隊球衣的照片，紀錄生涯首次支援大聯盟春訓的時刻，24歲的他從2019年開始挑戰美職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。