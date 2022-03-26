快訊

影／高雄今+4都是匡列隔離中個案 社區風險低

MLB／上季MVP第一名選票掛蛋 藍鳥重砲仍耿耿於懷

聯合新聞網 / 綜合報導
小葛雷諾談到去年與大谷MVP之爭，無法相信自己連1張第一名選票都沒有。 路透
小葛雷諾談到去年與大谷MVP之爭，無法相信自己連1張第一名選票都沒有。 路透

二刀流球星大谷翔平上季以強投豪打表現席捲大聯盟，並以全票之姿獲得美聯MVP，不過去年表現同樣不俗的藍鳥隊重砲小葛雷諾Vladimir Guerrero Jr.）則對此票選感到疑惑，訝異自己連一張第一名選票都未得。

去年繳出鬼神表現的大谷翔平，以投手身份出賽23場， 繳出9 勝 2 敗、防禦率 3.18、156 次三振，打者則是出賽155場，敲出138 支安打、46 支全壘打、100 分打點。雖無緣奪下全壘打王，但也囊括無數獎項，甚至獨得 30 張第一名勇奪美聯MVP，成為史上第19位全票MVP。

而去年敲出48轟與皇家培瑞茲（Salvador Perez）並列聯盟全壘打王的小葛雷諾表現同樣精彩，出賽161場敲出48轟、111分打點，打擊率3成11，此外4成04上壘率、6成01長打率、攻擊指數1.002皆是美聯最高，但在最後MVP之爭仍不敵能投擅打的大谷，甚至連一張第一名選票都沒拿到，僅拿下29張第二名選票和1張第三名選票，位居第二。  

小葛雷諾近日則向西班牙媒體《ABC》忿忿不平表示，「雖然我早就預料不會拿下MVP，但令我困惑的是，竟然沒有投票者願意給我一張第一名的選票，我知道我贏不了大谷，但我沒想到他會全票通過。」  

小葛雷諾 Vladimir Guerrero Jr. 大谷翔平 培瑞茲

延伸閱讀

MLB／甩肉10公斤肥肚消失！ 小葛雷諾加薪逾12倍年薪2.2億

MLB／開幕戰就要二刀流 大谷翔平先發投手兼DH華麗啟航

MLB／大谷翔平個人技躍上官網 模仿狄葛隆還原度超高

MLB／對決大谷翔平好興奮 小熊左投：從前一晚就一直想

相關新聞

MLB／張育成又炸了！春訓第2轟是發滿貫砲擊斃巨人

守護者隊台將張育成再度炸裂全壘打，且這回是一發滿貫砲，今天在春訓熱身賽出戰巨人隊，他在第6局滿壘時一棒開轟，幫助守護者擴...

MLB／張育成火力爆發來源：下半身更強壯是關鍵

台灣棒球好手張育成在大聯盟熱身賽火力爆發，敲出滿貫全壘打；他接受中央社訪問，談到今年春訓重點在調整下半身的打擊動作，提早...

MLB／開幕戰就要二刀流 大谷翔平先發投手兼DH華麗啟航

大谷翔平確定要在開幕戰「二刀流」，天使隊總教練麥登（Joe Maddon）今天宣布，4月8日開幕戰先發投手不作第二人想，...

MLB／改變的時刻到了？洋基對查普曼的第8局調度引聯想

洋基隊查普曼（Aroldis Chapman）定位仍是終結者，但今年偶爾會在第8局看到他，總教練布恩（Aaron Boo...

MLB／首戰吞2K 鈴木誠也幽默答：再吞K會被灑啤酒

日本野手鈴木誠也加盟小熊隊後在今天第一次上場，春訓熱身賽2打席都是看著球進本壘被三振，他希望下一場能夠揮別緊張、趕快調整...

MiLB／林家正穿上響尾蛇球衣 生涯首次支援大聯盟春訓

旅美捕手林家正今天在臉書貼出身穿響尾蛇隊球衣的照片，紀錄生涯首次支援大聯盟春訓的時刻，24歲的他從2019年開始挑戰美職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。