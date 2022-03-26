MLB／上季MVP第一名選票掛蛋 藍鳥重砲仍耿耿於懷
二刀流球星大谷翔平上季以強投豪打表現席捲大聯盟，並以全票之姿獲得美聯MVP，不過去年表現同樣不俗的藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）則對此票選感到疑惑，訝異自己連一張第一名選票都未得。
去年繳出鬼神表現的大谷翔平，以投手身份出賽23場， 繳出9 勝 2 敗、防禦率 3.18、156 次三振，打者則是出賽155場，敲出138 支安打、46 支全壘打、100 分打點。雖無緣奪下全壘打王，但也囊括無數獎項，甚至獨得 30 張第一名勇奪美聯MVP，成為史上第19位全票MVP。
而去年敲出48轟與皇家培瑞茲（Salvador Perez）並列聯盟全壘打王的小葛雷諾表現同樣精彩，出賽161場敲出48轟、111分打點，打擊率3成11，此外4成04上壘率、6成01長打率、攻擊指數1.002皆是美聯最高，但在最後MVP之爭仍不敵能投擅打的大谷，甚至連一張第一名選票都沒拿到，僅拿下29張第二名選票和1張第三名選票，位居第二。
小葛雷諾近日則向西班牙媒體《ABC》忿忿不平表示，「雖然我早就預料不會拿下MVP，但令我困惑的是，竟然沒有投票者願意給我一張第一名的選票，我知道我贏不了大谷，但我沒想到他會全票通過。」
"I knew I wasn't going to win the MVP... But it bothered me that they wouldn't have given me a point for first place," said Vladimir Guerrero Jr, who also added that he cried out of anger. "I knew he [Shohei] was going to win it, but not that it would be unanimous." pic.twitter.com/PI3eY5Xgga— Dayana Villalobos Dimare (@_dayanavdimare) March 25, 2022
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