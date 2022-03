MLB／上季MVP第一名選票掛蛋 藍鳥重砲仍耿耿於懷

二刀流球星大谷翔平上季以強投豪打表現席捲大聯盟,並以全票之姿獲得美聯MVP,不過去年表現同樣不俗的藍鳥隊重砲小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)則對此票選感到疑惑,訝異自己連一張第一名選票都未得。

去年繳出鬼神表現的大谷翔平,以投手身份出賽23場, 繳出9 勝 2 敗、防禦率 3.18、156 次三振,打者則是出賽155場,敲出138 支安打、46 支全壘打、100 分打點。雖無緣奪下全壘打王,但也囊括無數獎項,甚至獨得 30 張第一名勇奪美聯MVP,成為史上第19位全票MVP。

而去年敲出48轟與皇家培瑞茲(Salvador Perez)並列聯盟全壘打王的小葛雷諾表現同樣精彩,出賽161場敲出48轟、111分打點,打擊率3成11,此外4成04上壘率、6成01長打率、攻擊指數1.002皆是美聯最高,但在最後MVP之爭仍不敵能投擅打的大谷,甚至連一張第一名選票都沒拿到,僅拿下29張第二名選票和1張第三名選票,位居第二。

小葛雷諾近日則向西班牙媒體《ABC》忿忿不平表示,「雖然我早就預料不會拿下MVP,但令我困惑的是,竟然沒有投票者願意給我一張第一名的選票,我知道我贏不了大谷,但我沒想到他會全票通過。」

