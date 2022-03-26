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MLB／張育成火力爆發來源：下半身更強壯是關鍵

中央社 / 亞利桑那25日專電
台灣棒球好手張育成表示，休季期間加強下半身的訓練，回到春訓比賽變得更強壯，打起球來更輕鬆。 中央社
台灣棒球好手張育成表示，休季期間加強下半身的訓練，回到春訓比賽變得更強壯，打起球來更輕鬆。 中央社

台灣棒球好手張育成大聯盟熱身賽火力爆發，敲出滿貫全壘打；他接受中央社訪問，談到今年春訓重點在調整下半身的打擊動作，提早做準備，揮擊動作更完整。

美國職棒競爭激烈，每年球季結束之後的冬天休季期間，正是眾家好手為下一季儲備競爭力的起點。今年春訓，張育成回到基地，受到總教練法蘭科納（Terry Francona）稱讚，下半身練得更壯了。

張育成24日在春訓基地接受中央社訪問，談到這個休季加強下半身的重量訓練，體重增加10磅（約5公斤），收假回來隊友都問他，身材是不是一年比一年更壯，但他自己覺得「還好」。

台灣棒球好手張育成參加美國職棒大聯盟春訓，他談到2022年球季的目標，希望能夠站穩大聯盟，把握教練給的機會，成績比去年更好。 中央社
台灣棒球好手張育成參加美國職棒大聯盟春訓，他談到2022年球季的目標，希望能夠站穩大聯盟，把握教練給的機會，成績比去年更好。 中央社

張育成表示，體重增加、下半身更強壯之後，揮棒感覺更輕鬆，「沒有用太多力量的感覺」，重點是沒有影響跑動速度。

除了臀腿力量更強，他也調整揮棒時下盤的啟動時機，在最近幾場比賽收到成果。

張育成說，這個春訓把重點放在下半身的運用。在啟動時間上，他把下半身動作提早準備好，簡化揮擊動作，面對投手的來球更能確實擊中，「以往可能沒辦法做到我想要的完整姿勢，無法確實擊球，今年比較特別是提早一點準備，效果不錯」。

張育成去年在大聯盟打出9支全壘打，締造台灣打者的新紀錄。談到今年目標他說，希望比去年好。張育成說：「希望可以進入開季名單，站穩大聯盟，把握每一次教練給的機會，成績比去年更好。」

台灣棒球好手張育成（圖）25日在美國職棒大聯盟春訓敲出滿壘全壘打。圖為24日張育成在主場比賽的打擊情形。 中央社
台灣棒球好手張育成（圖）25日在美國職棒大聯盟春訓敲出滿壘全壘打。圖為24日張育成在主場比賽的打擊情形。 中央社

美國職棒大聯盟克里夫蘭印地安人（Indians）自2022年起改名為守護者（Guardians），台灣球員張育成在春訓穿上守護者隊的新球衣。 中央社
美國職棒大聯盟克里夫蘭印地安人（Indians）自2022年起改名為守護者（Guardians），台灣球員張育成在春訓穿上守護者隊的新球衣。 中央社

張育成 大聯盟

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