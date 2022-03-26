MLB／首戰吞2K 鈴木誠也幽默答：再吞K會被灑啤酒

日本野手鈴木誠也加盟小熊隊後在今天第一次上場，春訓熱身賽2打席都是看著球進本壘被三振，他希望下一場能夠揮別緊張、趕快調整好，不然可能會享受到不名譽的啤酒浴。

小熊隊今天在熱身賽以1：17敗給洛磯隊，鈴木誠也作為先發第2棒、右外野手，1局下、3局下兩個打席面對馬奎茲（German Marquez），都遭到三振出局，4局上守備時被換下場休息。

鈴木誠也在場邊接受訪問時表示，第一次出賽還是有點緊張，「但重點還是上場打擊，覺得很有趣。」而在守備外野時，他也告訴自己，「我終於來到這邊了。」看到周遭的球員過去只能在電視上看到，就像剛進日職還是菜鳥時的感覺。

不過對於今天的成績，鈴木誠也當然不太滿意，「如果我繼續像今天這樣被三振，可能就要有人開始對我丟啤酒了。」這回應也秀出了他獨有的幽默感。

小熊隊以5年8500萬美元簽下鈴木誠也，對他當然有高度期待，不過總教練羅斯（David Ross）說：「我叫他這場只要測試一下，不用證明什麼東西，只要先上軌道就好。」

羅斯稱讚鈴木誠也的熱忱，才剛加入就開始積極投入訓練，但對他的幽默感也很有印象，有一天羅斯正在吃著零食，鈴木誠也路過看到，問他：「裡面有巧克力嗎？」羅斯回答：「對啊，有巧克力。」結果鈴木誠也笑著摸了摸他的大肚腩，暗示體重要控制一下，羅斯笑著心想：「這傢伙也太自在了吧。」