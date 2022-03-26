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MLB／改變的時刻到了？洋基對查普曼的第8局調度引聯想

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
洋基教頭預告本季偶爾會在第8局看到定位終結者的查普曼，美媒嗅到「改變」的味道。 美聯社
洋基教頭預告本季偶爾會在第8局看到定位終結者的查普曼，美媒嗅到「改變」的味道。 美聯社

洋基查普曼Aroldis Chapman）定位仍是終結者，但今年偶爾會在第8局看到他，總教練布恩（Aaron Boone）預告這項創意之舉，目的是為了幫助他維持投球穩定度，但也有美國媒體嗅到改變的時刻到了。

查普曼生涯累積306次救援成功，在洋基的6年期間已有144救援，長年擔任最後一道防線的他，偶爾會有連環爆的狀況，去年就曾在6月中旬的5場出賽有4場掉分，布恩也為此絞盡腦汁，近日向查普曼提到他的想法。

查普曼表示，「他們跟我說，可能會視情況讓我在第8局上場，對我來說，我就是來投球的，不管什麼方法管用都沒有問題。」

在普曼連續多天未出賽的情況下，布恩計畫就算沒有救援機會，也會安排查普曼在第8局登板，他也會提前告知查普曼準備上場，「這能協助他維持投球手感，也能保護我們的其他投手。」

布恩表示，「我們認為這會對他有幫助，也可能會對我們全體有幫助，我們會持續嘗試、溝通，希望這能幫助他的投球更穩定。」

布恩的調度看似為了查普曼著想，但也有媒體認為還有背後含義，這是因為查普曼的3年4800萬美元合約將在今年季後到期，考慮他已34歲，與其再花大錢簽回一位高薪守護神，目前陣中已有被視為備位終結者的羅艾西加（Jonathan Loaisiga），這項調度當然引發些許想像空間。

查普曼 洋基 Aroldis Chapman

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