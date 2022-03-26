快訊

改變戰略？俄：首階段任務完成 將「解放」頓巴斯地區

隔17年修憲爭議非最大 卻首度挑戰天關大魔王

MLB／開幕戰就要二刀流 大谷翔平先發投手兼DH華麗啟航

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平確定要在開幕戰「二刀流」。 路透社
大谷翔平確定要在開幕戰「二刀流」。 路透社

大谷翔平確定要在開幕戰「二刀流」，天使隊總教練麥登（Joe Maddon）今天宣布，4月8日開幕戰先發投手不作第二人想，「我們甚至沒有太多考慮其他名字」，大谷翔平將擔任先發投手、指定打擊出賽，投球退場後仍能續留場上擔任DH打到完。

麥登一如昨天預告，在今天宣布開幕戰先發投手，人選也沒有意外，就是去年打出、投出MVP賽季的大谷，他將在4月8日對太空人隊之戰登板。

麥登表示，「我與他聊過了，他對此很興奮，雖然他通常不帶太多情緒面對事情，但當然他很開心，這是他應得的，我們已經準備好一起出發了，這樣的安排讓所有人都很興奮，這是正確的調度，我也很期待會有好結果。」

至於大谷聽到自己將扛開幕戰的反應，麥登爆料：「他的反應就像是，『嗯，如果必須交給我的話…』，有點自嘲的語氣，其實他滿有幽默感的啦。」

大谷接下來的出賽規畫，先是於27日登板，接著是最後一場春訓出賽在4月2日，銜接到賽季開打，他預計要在開幕戰調整到90球以上的用球數；他的「二刀流」本季也將繼續獲得完全釋放，在不投球的日子擔任全職DH出賽。

欽點大谷扛開幕戰，並非困難的決定，不管是以他去年成績或受矚目的程度，大谷都是眾望所歸。被問到未選擇也曾有實績的辛德賈德Noah Syndergaard），麥登表示，辛德賈德去年的投球量非常有限，但重點是「大谷為自己爭取到這個位置，其實我們對於其他名字沒有太多討論。」

麥登預告今年的大谷將會更強大，「在健康的情況下，他會持續更好，因為他還很年輕，也在去年更了解自己，如果他複製去年的成績，我已經會很滿意了，但老實說，如果他變得更好，我當然也欣然接受。」

大谷翔平 辛德賈德 Noah Syndergaard

延伸閱讀

MLB／大谷翔平個人技躍上官網 模仿狄葛隆還原度超高

MLB／對決大谷翔平好興奮 小熊左投：從前一晚就一直想

MLB／又要辜負大谷翔平？ 天使放棄補強只因想保持薪資彈性

MLB／大谷條款與國聯DH制上路 大谷翔平挑戰50轟大利多

相關新聞

MLB／張育成又炸了！春訓第2轟是發滿貫砲擊斃巨人

守護者隊台將張育成再度炸裂全壘打，且這回是一發滿貫砲，今天在春訓熱身賽出戰巨人隊，他在第6局滿壘時一棒開轟，幫助守護者擴...

MLB／開幕戰就要二刀流 大谷翔平先發投手兼DH華麗啟航

大谷翔平確定要在開幕戰「二刀流」，天使隊總教練麥登（Joe Maddon）今天宣布，4月8日開幕戰先發投手不作第二人想，...

MLB／布勒首扛開幕戰先發 道奇教頭：是時候了！

大聯盟新賽季將於台灣時間4月8日開打，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今日宣布開幕戰先發人選，結果出乎意料，不是由過去9度扛下道奇開幕戰的克蕭（Clayton Kershaw）勝任，而是

MLB／康佛托仍未找到工作！大都會前隊友感到困惑

隨著大聯盟解封，許多球員都在自由市場找到新東家，但前大都會野手康佛托(Michael Conforto)，至今仍乏人問津，昔日隊友雖對於他尚未簽約感到困惑，但仍對他未來生涯抱持祝福。 現年29歲

MLB／「故事哥」拒打疫苗談約險破局 1.4億美元差點飛走

大咖游擊手史托瑞（Trevor Story）日前以六年1.4億美元（約台幣39.7億）合約加盟紅襪，但據美媒《ESPN》指出，因為「故事哥」拒打疫苗，這筆合約差點談不成，。 加拿大目前規定，非本

MLB／知名牛棚大將米勒宣布退役 16年生涯劃下句點

曾兩度獲得塞揚選票的知名後援投手米勒（Andrew Miller），並創造出「凍結者」角色，封館期還擔任勞方代表參與勞資談判，今拋出退休震撼彈、宣布高掛球衣結束16年大聯盟生涯。對於退役一事，他則不留

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。