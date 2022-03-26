MLB／開幕戰就要二刀流 大谷翔平先發投手兼DH華麗啟航

大谷翔平確定要在開幕戰「二刀流」，天使隊總教練麥登（Joe Maddon）今天宣布，4月8日開幕戰先發投手不作第二人想，「我們甚至沒有太多考慮其他名字」，大谷翔平將擔任先發投手、指定打擊出賽，投球退場後仍能續留場上擔任DH打到完。

麥登一如昨天預告，在今天宣布開幕戰先發投手，人選也沒有意外，就是去年打出、投出MVP賽季的大谷，他將在4月8日對太空人隊之戰登板。

麥登表示，「我與他聊過了，他對此很興奮，雖然他通常不帶太多情緒面對事情，但當然他很開心，這是他應得的，我們已經準備好一起出發了，這樣的安排讓所有人都很興奮，這是正確的調度，我也很期待會有好結果。」

至於大谷聽到自己將扛開幕戰的反應，麥登爆料：「他的反應就像是，『嗯，如果必須交給我的話…』，有點自嘲的語氣，其實他滿有幽默感的啦。」

大谷接下來的出賽規畫，先是於27日登板，接著是最後一場春訓出賽在4月2日，銜接到賽季開打，他預計要在開幕戰調整到90球以上的用球數；他的「二刀流」本季也將繼續獲得完全釋放，在不投球的日子擔任全職DH出賽。

欽點大谷扛開幕戰，並非困難的決定，不管是以他去年成績或受矚目的程度，大谷都是眾望所歸。被問到未選擇也曾有實績的辛德賈德（Noah Syndergaard），麥登表示，辛德賈德去年的投球量非常有限，但重點是「大谷為自己爭取到這個位置，其實我們對於其他名字沒有太多討論。」

麥登預告今年的大谷將會更強大，「在健康的情況下，他會持續更好，因為他還很年輕，也在去年更了解自己，如果他複製去年的成績，我已經會很滿意了，但老實說，如果他變得更好，我當然也欣然接受。」