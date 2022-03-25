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MLB／布勒首扛開幕戰先發 道奇教頭：是時候了！

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇宣布布勒將扛下開幕戰先發重責。 路透社
道奇宣布布勒將扛下開幕戰先發重責。 路透社

大聯盟新賽季將於台灣時間4月8日開打，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今日宣布開幕戰先發人選，結果出乎意料，不是由過去9度扛下道奇開幕戰的克蕭（Clayton Kershaw）勝任，而是由少年強投布勒（Walker Buehler）接下重任。

道奇今年開幕戰將於4月8日迎戰科羅拉多洛磯，羅伯茲今公布由布勒扛下開幕戰先發重任，外界紛紛感到訝異，認為今年在春訓恢復健康狀態的克蕭（Clayton Kershaw）竟不是首要人選，只要他在陣中，基本上就是道奇開幕戰先發不二人選，生涯已9次主投道奇開幕戰，僅2020賽季因背傷臨時由梅伊（Dustin May）取代。

對於這個決定，羅伯茲表示，布勒近年貢獻球隊有目共睹，並期待他能在開幕戰先發位置發揮好表現，「我認為是時候了，今年就是最佳時機。」布勒則非常高興能獲得這次機會，「我們都夢想著登上大聯盟舞台，以我來說，我認為其餘附加的事物都是錦上添花，但這次的挑戰我相當期待，也感到非常榮幸。」

至於克蕭落選的心情，羅伯茲則認為兩人關係友好，並不會因此產生嫌隙，「克蕭是很理性的人，與布勒關係也很好，我想除了布勒外，他應該會是第二位替他感到開心的人。」

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