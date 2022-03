MLB／布勒首扛開幕戰先發 道奇教頭：是時候了！

大聯盟新賽季將於台灣時間4月8日開打,道奇隊總教練羅伯茲(Dave Roberts)今日宣布開幕戰先發人選,結果出乎意料,不是由過去9度扛下道奇開幕戰的克蕭(Clayton Kershaw)勝任,而是由少年強投布勒(Walker Buehler)接下重任。

道奇今年開幕戰將於4月8日迎戰科羅拉多洛磯,羅伯茲今公布由布勒扛下開幕戰先發重任,外界紛紛感到訝異,認為今年在春訓恢復健康狀態的克蕭(Clayton Kershaw)竟不是首要人選,只要他在陣中,基本上就是道奇開幕戰先發不二人選,生涯已9次主投道奇開幕戰,僅2020賽季因背傷臨時由梅伊(Dustin May)取代。

對於這個決定,羅伯茲表示,布勒近年貢獻球隊有目共睹,並期待他能在開幕戰先發位置發揮好表現,「我認為是時候了,今年就是最佳時機。」布勒則非常高興能獲得這次機會,「我們都夢想著登上大聯盟舞台,以我來說,我認為其餘附加的事物都是錦上添花,但這次的挑戰我相當期待,也感到非常榮幸。」

至於克蕭落選的心情,羅伯茲則認為兩人關係友好,並不會因此產生嫌隙,「克蕭是很理性的人,與布勒關係也很好,我想除了布勒外,他應該會是第二位替他感到開心的人。」

Walker Buehler talks about balancing a short #DodgersST with taking the needed steps to build up to the regular season following his 4.2 inning outing vs. the Reds. pic.twitter.com/BulRZHQMJy