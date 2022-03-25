MLB／康佛托仍未找到工作！大都會前隊友感到困惑

隨著大聯盟解封，許多球員都在自由市場找到新東家，但前大都會野手康佛托(Michael Conforto)，至今仍乏人問津，昔日隊友雖對於他尚未簽約感到困惑，但仍對他未來生涯抱持祝福。

現年29歲的康佛托，2021年在大都會出賽125場，繳出14轟、55分打點，打擊率2成32的成績，勝利貢獻值WAR則創下生涯新低0.8，即便表現下滑，康佛托仍拒絕大都會提出的1840萬美元「合格報價」，決定投身自由市場尋求更好的價碼。

但隨著許多自由球員陸續找到下家，正值當打之年的康佛托仍未傳出球隊有意網羅的消息，也成《Fangraphs》預測新賽季能繳出1WAR以上的自由球員中，唯一還未找到新東家的球員。

與康佛托在大都會長期奮戰的尼莫（Brandon Nimmo），則給予昔日戰友打氣，「現在對他來說可能有些困惑，大概也是一段令人沮喪的時刻，但祝他往後一切順利。」並表示有傳訊息關心康佛托，無論他做什麼決定都由衷祝福。另一位前隊友麥尼爾（Jeff McNeil）則表示，「我相信他很想打球，不管去哪都好，只是他還沒獲得適合的合約。」

雖然球迷對於康佛托回歸大都會抱持著希望，但據外界人士指出，大都會在封館前簽下中外野手馬提（Starling Marte）與能守外野和一壘的坎哈（Mark Canha），這些交易也確定陣中已無康佛托的位置。總管艾普勒（Billy Eppler）先前也拒絕談論康佛托，並表示對目前外野陣容感到相當滿意。