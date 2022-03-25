MLB／「故事哥」拒打疫苗談約險破局 1.4億美元差點飛走

大咖游擊手史托瑞（Trevor Story）日前以六年1.4億美元（約台幣39.7億）合約加盟紅襪，但據美媒《ESPN》指出，因為「故事哥」拒打疫苗，這筆合約差點談不成，。

加拿大目前規定，非本國公民必須有接種疫苗證明才能入境，否則未接種的球員將無法作客多倫多藍鳥的比賽。而紅襪新賽季則將會在多倫多有10場賽事。

因多倫多的防疫政策，使得原先拒打疫苗的史托瑞，差點與新東家紅襪談約破裂，但據《ESPN》透露，史托瑞在週二終於同意接種疫苗，將有資格參加紅襪隊的所有比賽。

不過史托瑞拒絕透露打疫苗的的原因，他強調，「這是私人的事，決定權在於我和我的家人。」合約敲定後，他也正式坡上紅襪戰袍與球隊一同訓練，預計在美國時間26日熱身賽對戰光芒隊時亮相。

29歲的史托瑞，過去生涯六年都效力於洛磯隊游擊防區，因紅襪已有當家游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）坐陣，在轉戰新東家後將可能移往二壘防區，到時將備受外界關注。