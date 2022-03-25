MLB／知名牛棚大將米勒宣布退役 16年生涯劃下句點

曾兩度獲得塞揚選票的知名後援投手米勒（Andrew Miller），並創造出「凍結者」角色，封館期還擔任勞方代表參與勞資談判，今拋出退休震撼彈、宣布高掛球衣結束16年大聯盟生涯。對於退役一事，他則不留遺憾說道，「很幸運能經歷這一切，並透過棒球結交到許多摯友。」

36歲的米勒在2006年以第6順位被老虎選中，並在同年登上大聯盟舞台，但初期任先發投手一職時，始終未繳出好成績，直到2012年轉任牛棚才開啟生涯巔峰。在效力紅襪、洋基與印地安人時，投球宰制力更加提升，是當時少見能投多局數的牛棚投手，總是在最危急時上場，成為「凍結者」代表性人物，不只入選兩次明星賽，也在季末2度獲塞揚獎選票，並於2016年效力印地安人時拿下美聯冠軍賽MVP殊榮。

可惜米勒近年因傷勢影響表現逐漸下滑，去年在紅雀僅投36局，防禦率高達4.75，身手大不如前的他也有了退休念頭。他大聯盟累積16年生涯，先後效力過馬林魚、紅襪、金鶯、洋基、印地安人及紅雀，總計出賽612場，繳出成績55勝55敗、防禦率4.03、63次救援、979次三振。

雖然知道自己可能會退休，高學歷的米勒(右)封館期仍擔任球員代表參予勞資談判，為球員爭取福利。 美聯社

值得一提的是去年休賽季成為自由球員的米勒，接任球員工會代表一職，封館期間積極參與勞資談判，即使可能退休也不餘遺力為球員爭取福利。就像他的生涯縮影，在最危機時刻上場卻不一定能留下救援紀錄。如今選擇卸下球員身份的他也不留遺憾表示，「我感到非常幸運，生涯能有這麼棒的發展，登上季後賽舞台感覺真的很好，但我也得承認有陷入艱難的時刻，不過這些挫折讓我更加認識自己，也很珍惜打球的時光，透過棒球結交不少志同道合的朋友，並在球員工會獲取許多寶貴經驗。」