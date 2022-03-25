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MLB／「這個一定要寫出來」 道奇教頭預告今年必封王

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
道奇教頭羅伯茲霸氣宣言，提前預告今年道奇將會贏得世界大賽冠軍！ 路透社
道奇教頭羅伯茲霸氣宣言，提前預告今年道奇將會贏得世界大賽冠軍！ 路透社

球季還沒開打，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）先有霸氣宣言，他提前預告今年道奇將會贏得世界大賽冠軍，還要求一定要寫下來為證，「沒封王才是瘋了吧！」

羅伯茲今天接受脫口秀節目「Dan Patrick Show」訪問，言談中展現對道奇的滿滿自信，當時主持人派翠克（Dan Patrick）提出一個開放式提問，「道奇將會贏得世界大賽冠軍，如果…」，羅伯茲回答：「可以打完完整賽季，而且有季後賽的話。」

答案顯然有些出乎派翠克意外之外，羅伯茲接續說著：「我們將會贏得2022年世界大賽冠軍，記得寫下來。」

羅伯茲的自信應答，馬上就有更多媒體好奇此事，而他也未做修飾，「我相信這支球隊，相信我們將讓自己處於冠軍的位置上，我們會以此完成今年賽季。」

再被追問其他球隊可能不會太喜歡他的預言，羅伯茲說：「我才不在乎，球隊裡的每個人最好都相信我們會封王，至於其他球隊怎麼想，我沒有任何意見。」

羅伯茲今天同日宣布4月9日洛磯隊的開幕戰，將由布勒（Walker Buehler）擔任先發投手，而非已經9度為道奇扛開幕戰的克蕭（Clayton Kershaw）。

羅伯茲表示，考量布勒近幾年為球隊的貢獻，他們都知道、也期望布勒扛開幕戰的日子遲早會到來，「我認為現在是完美的時機。」至於克蕭的心情，羅伯茲說：「Clayton是很理智的人，也和布勒的關係很好，由布勒扛開幕戰，我認為除了布勒外，他應該會是第二開心的人。」

羅伯茲 道奇 世界大賽

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