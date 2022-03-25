MLB／開季預測名單有張育成 工具人外還有1位置有機會

大聯盟各隊官網今天預測開季28人名單，守護者隊台將張育成上榜，除了工具人之外，他也被評估有機會卡位二壘固定先發。

守護者的本季首戰將在4月8日登場，與皇家隊在5天內進行4連戰，隨著開季倒數兩周，各隊官網在今天公布開季預測名單，因應春訓縮水，今年在4月的賽事放寬為28人名單。

張育成的名字出現在兩處，首先是二壘的競爭，官網看好將由吉曼尼茲（Andrés Giménez）搶下固定先發，但張育成也有機會。報導中提到，預測二壘吉曼尼茲是安全牌，但如果將他放在游擊，二壘就有可能是屬於張育成的，這點要在最後兩周的熱身賽中會有更明朗的答案。

工具人2席預測由張育成、米勒（Owen Miller）拿下，文中提到，「如果張育成在開季成為固定先發二壘，那克萊門特（Ernie Clement ）可能取得另一席工具人。」

守護者今天在熱身賽以2：3不敵水手隊，張育成擔任先發第5棒、一壘手，2打數都吞下三振，中斷連3場都有安打。