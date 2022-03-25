快訊

半夜地震...開Google地圖發現新竹湧現車潮！ 秒懂：工程師要上工了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／開季預測名單有張育成 工具人外還有1位置有機會

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
美媒認為張育成有望列入開季名單，角色除了工具人之外，他也被評估有機會卡位二壘固定先發。 法新社
美媒認為張育成有望列入開季名單，角色除了工具人之外，他也被評估有機會卡位二壘固定先發。 法新社

大聯盟各隊官網今天預測開季28人名單，守護者隊台將張育成上榜，除了工具人之外，他也被評估有機會卡位二壘固定先發。

守護者的本季首戰將在4月8日登場，與皇家隊在5天內進行4連戰，隨著開季倒數兩周，各隊官網在今天公布開季預測名單，因應春訓縮水，今年在4月的賽事放寬為28人名單。

張育成的名字出現在兩處，首先是二壘的競爭，官網看好將由吉曼尼茲（Andrés Giménez）搶下固定先發，但張育成也有機會。報導中提到，預測二壘吉曼尼茲是安全牌，但如果將他放在游擊，二壘就有可能是屬於張育成的，這點要在最後兩周的熱身賽中會有更明朗的答案。

工具人2席預測由張育成、米勒（Owen Miller）拿下，文中提到，「如果張育成在開季成為固定先發二壘，那克萊門特（Ernie Clement ）可能取得另一席工具人。」

守護者今天在熱身賽以2：3不敵水手隊，張育成擔任先發第5棒、一壘手，2打數都吞下三振，中斷連3場都有安打。

張育成 守護者 曼尼

延伸閱讀

MLB／強投克蕭新武器？ 熱身賽大秀曾「苦手」的變速球

MLB／張育成打擊不再強拉 球評觀察下半身練得更壯

MLB／張育成2安2打點2得分 連3戰長打手感太火燙

MLB／棒打運動家左投 張育成今年春訓首轟出爐了

相關新聞

MLB／「這個一定要寫出來」 道奇教頭預告今年必封王

球季還沒開打，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）先有霸氣宣言，他提前預告今年道奇將會贏得世界大賽冠軍，還要求...

MLB／開季預測名單有張育成 工具人外還有1位置有機會

大聯盟各隊官網今天預測開季28人名單，守護者隊台將張育成上榜，除了工具人之外，他也被評估有機會卡位二壘固定先發。

MLB／大谷翔平個人技躍上官網 模仿狄葛隆還原度超高

「二刀流」大谷翔平躍上大聯盟官網首頁已非新鮮事，但這回是因為他的另類個人技，日本電視台捕捉到他模仿大都會隊塞揚強投狄葛隆...

MLB／對決大谷翔平好興奮 小熊左投：從前一晚就一直想

對上大谷翔平會是怎樣的心情？小熊隊左投史蒂爾（Justin Steele）來分享，他笑談一想到會對到「現代貝比」，從前一...

MLB／鈴木一朗為水手主場首戰開球 球迷敲碗：從外野？

水手隊將在4月16日進行主場開幕戰，對戰太空人隊，今天球團宣布當天的開球嘉賓，將由傳奇球星鈴木一朗擔綱。

MiLB／洋基1A首位女總仔 傳出遭球「打臉」受傷

今年1月，洋基宣布由波柯維琪（Rachel Balkovec）出任低階1A球隊的總教練，他原先預定將在本周四開始的春訓亮相，成為大聯盟百年來首位女教頭。不過根據紐約媒體報導，日前他在打擊練習中遭球擊中臉部，得休息約一周才可重返崗位。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。