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MLB／鈴木一朗為水手主場首戰開球 球迷敲碗：從外野？

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
鈴木一朗擔任今年水手隊主場開幕戰開球嘉賓。圖／取自水手官方推特
鈴木一朗擔任今年水手隊主場開幕戰開球嘉賓。圖／取自水手官方推特

水手隊將在4月16日進行主場開幕戰，對戰太空人隊，今天球團宣布當天的開球嘉賓，將由傳奇球星鈴木一朗擔綱。

一朗在2019年打完東京開幕戰後退役，於水手球團擔任特助，退而不休、持續在隊上活躍，今年將擔任主場T-Mobile球場的開幕戰嘉賓，今天消息宣布後，已有球迷敲碗：「他會從外野開球嗎？」

一朗大聯盟生涯19年有14年在水手度過，這裡是他的起點也是終點，在2001到10年之間完成連10年200安、金手套、進入明星賽，他是2001年新人王兼年度MVP，另有2座打擊王、1座盜壘王，

這位美職生涯3089安、日職生涯1278安的傳奇人物，將在4月16日為水手擔任主場開幕戰開球嘉賓，接著於8月底正式進入水手名人堂，球團為他規畫一連3天的「一朗周」，內容包括27日的一朗名人堂煙火之夜、28日之戰進場發放一朗名人堂紀念T恤，以及29日發放搖頭娃娃。

水手 名人堂 明星賽

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