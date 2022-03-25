MLB／鈴木一朗為水手主場首戰開球 球迷敲碗：從外野？

今年1月，洋基宣布由波柯維琪（Rachel Balkovec）出任低階1A球隊的總教練，他原先預定將在本周四開始的春訓亮相，成為大聯盟百年來首位女教頭。不過根據紐約媒體報導，日前他在打擊練習中遭球擊中臉部，得休息約一周才可重返崗位。

2022-03-24 17:27