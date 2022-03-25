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MLB／大谷翔平個人技躍上官網 模仿狄葛隆還原度超高

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
日本電視台捕捉到大谷模仿大都會隊塞揚強投狄葛隆的投球動作，維妙維肖登上大聯盟官網。 截圖自影片
日本電視台捕捉到大谷模仿大都會隊塞揚強投狄葛隆的投球動作，維妙維肖登上大聯盟官網。 截圖自影片

「二刀流」大谷翔平躍上大聯盟官網首頁已非新鮮事，但這回是因為他的另類個人技，日本電視台捕捉到他模仿大都會隊塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）的投球動作，連小細節都沒放過。

這段影片中的大谷，身旁站著翻譯水原一平和投手教練懷斯（Matt Wise），他在準備進牛棚練投球前，先是站起身來，用手套擋住大半張臉，隨後微微聳起肩膀，再到投球出手後的踢蹬動作，狄葛隆的投球動作還度度超高。

大聯盟官網也覺得新奇，放上這段影片，標題寫著：「大谷翔平加狄葛隆，你能想像嗎？現在你不必想像了。」據主跑大谷的日本記者透露，大谷平常就喜歡模仿其他選手動作，而狄葛隆是大谷一直都很尊敬的選手。

狄葛隆不僅是2屆塞揚，打擊上也很有兩把刷子，去年33打數敲出12安打，打擊率高達3成64，也是潛在的二刀流。

狄葛隆 大谷翔平 大聯盟

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