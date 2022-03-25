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MLB／對決大谷翔平好興奮 小熊左投：從前一晚就一直想
對上大谷翔平會是怎樣的心情？小熊隊左投史蒂爾（Justin Steele）來分享，他笑談一想到會對到「現代貝比」，從前一晚就一直在期待，心想著要拿出最好的表現與他對決。
天使隊今天在熱身賽以5：4擊敗小熊，致勝分由瓦德（Taylor Ward）在7局下的陽春砲打回；大谷擔任第1棒、指定打擊，3打席有2次保送和1次滾地球出局。
小熊投手此役有機會對上大谷，心情興奮得像球迷，史蒂爾先發2局、無失分，未被敲出安打、有2次保送，賽後受訪侃侃而談對上大谷的經驗，臉上有藏不住的笑意。
「能夠面對像他這樣的選手，這真的很酷。」史蒂爾表示，「我很期待今天面對大谷，他是棒壇最佳球員之一、當代貝比魯斯（Babe Ruth），我從昨晚就在想這件事。」
天使總教練麥登（Joe Maddon）賽後預告，可能在明天宣布開幕戰先發投手，「還沒（要宣布），但快了，一切順利的話，我會在明天公布，我還需要再討論一下。」
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