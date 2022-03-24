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桌球／WTT卡達賽混雙一局未失 林昀儒、鄭怡靜奪今年首冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
林昀儒(左)與鄭怡靜在WTT卡達賽混雙奪冠。 新華社
林昀儒(左)與鄭怡靜在WTT卡達賽混雙奪冠。 新華社

上一站在新加坡錯過金盃，我國黃金混雙「小林同學」林昀儒和鄭怡靜在卡達沒再失手，兩人今天在世界桌球職業大聯盟（World Table Tennis，簡稱WTT）多哈挑戰賽以直落3拍下印度組合芭特拉（Manika Batra）／賈納納塞卡倫（Sathiyan Gnanasekaran），以一局未失之姿迎接今年聯手的第一冠。

兩組人馬上周新加坡也曾對陣，去年東京奧運也碰過芭特拉，當時都由世界排名第一的寶島組合拿下勝利；今天再碰頭，我國好手仍占上風，首局以11：4先下一城。

第二局幾次對峙也是黃金混雙取得優勢，開局就連拿3分，優勢一路擴大到8：3，順利再以11：5拿下，取得局數「聽牌」優勢。

第三局寶島組合又是先拉出4：1領先，印度組合喊出暫停也沒能止血，頭號種子持續拉開優勢，最終就以11：3收下今年合作第一冠。

中華桌球隊有兩組選手闖進決賽，稍早黃怡樺／陳思羽的女雙組合以0：3敗給年紀差一輪的日本青少女組合木原美悠／長崎美柚，仍帶回亞軍。

兩組台將結束今天決賽後，馬上就要為明天接棒的WTT多哈球星挑戰賽準備，一刻也不得閒。

桌球 黃金混雙 林昀儒

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