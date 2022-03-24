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桌球／不敵日青少女組合 黃怡樺、陳思羽多哈收亞軍
里約奧運後再度攜手，我國桌球女將黃怡樺、陳思羽在世界桌球職業大聯盟（World Table Tennis，簡稱WTT）多哈挑戰賽打出驚奇，兩人從會外賽一路打進最終決賽，可惜今天面對年紀差一輪的日本青少女組合木原美悠／長崎美柚沒能再突破，以局數0：3敗陣，收穫亞軍。
右手持拍的木原美悠年僅17歲，19歲的長崎美柚是左撇子，長崎美柚也是陳思羽多哈女單首輪對手，當時由長崎美柚帶走勝利。
今天戰局轉換到女雙決賽，日本左右手組合首局落點打得巧妙，讓同是右手的黃怡樺／陳思羽好幾球望球興嘆，以4：11讓出首局。
第二局寶島組合一度取得7：5領先，但遭對手連拿3分反超，喊出暫停後也沒能止血，對手10：7的「局末點」陳思羽接發球直接打飛，讓日本組合以11：7再下一城。
第三局日本組合帶起速度，前10分就拿下8分；寶島組合雖從2：8追到5：9，但沒能再追加分數，以5：11讓出冠軍。
混雙世界排名第一的「小林同學」林昀儒和鄭怡靜也打進決賽，稍晚將和新加坡大滿貫賽也碰頭過的印度組合芭特拉（Manika Batra）／賈納納塞卡倫（Sathiyan Gnanasekaran）爭冠。
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